Brüsszelben élne túl a baloldal

Miközben a baloldali pártok minden követ megmozgattak, hogy jelöltet állítsanak az európai parlamenti választásokon,

az önkormányzati voksolásra a legtöbb ellenzéki párt már a jelöltek állításakor elvérzett.

Ismert, június 9-én 11 párt neve és listája szerepel majd az uniós szavazólapokon, közülük viszont csak a DK tudott minden vármegyében listát állítani.

Köztudott, hogy a DK, az MSZP és a Párbeszéd közösen állított EP-listát, és Karácsony Gergely jelenlegi főpolgármester mögé is együtt álltak be, így a fővárosi lista is közös, országosan viszont több helyen is külön utakon járnak. Ennek következménye, hogy a Gyurcsány-párt az egyetlen, amely mind a 19 vármegyében listát tudott állítani, az MSZP esetében ez csak 14 helyen sikerült, míg a Párbeszéd teljesen elbukott, egyetlen vármegyében sem tudták a listaállítást megoldani.

A DK egyébként Budapesten önállóan sehol nem állít polgármesterjelöltet, szövetségben is csak 20 kerületben, a megyei jogú városokban pedig összesen 14 településen.

Országosan Gyurcsányék 19 polgármesterjelöltet adnak önállóan. A szocialisták nyolc polgármestert ajánlanak önállóan az országban, ebből Budapesten egyet, megyei jogú városban viszont egyet sem sikerült a rajtvonalhoz állítani.



Süllyedő pártok



Az alig egyszázalékos Párbeszéd országos szinten teljesen kudarcot vallott, összesen három helyi önkormányzati jelöltet állítanak önállóan az egész országban, vármegyei listájuk nincs, polgármesterjelöltjük is csak egy. A hazánk ellen Brüsszelben előszeretettel áskálódó Momentumnak sem lehet túl nagy szavazóbázisa,

a liberális párt még főpolgármestert sem jelöl, és csak 11 momentumos polgármesterjelölt neve szerepel majd a szavazólapokon, ebből Budapesten is csak három.

A 19 vármegyéből 17-ben állít listát a párt, országosan 319 helyi önkormányzati képviselői helyet céloztak meg.

Az LMP Vitézy Dávid személyében állított ugyan főpolgármester-jelöltet, de önállóan csak öt polgármesterjelöltet indítanak, ebből hármat Budapesten. A zöldpárt mindössze hét vármegyei listát tudott állítani, és a fővárosban is csak szövetségeseivel együttműködve indul.

A Jobbik, amely 2019-ben – nem túl sikeresen – összebútorozott a baloldallal, most ismét önállóan próbál települési pozíciókhoz jutni. Brenner Koloman, a párt főpolgármester-jelöltje végül visszalépett, így a fővárosban a 23 kerületben mindössze két polgármesterjelölttel próbálkoznak, de országosan is csak öt ilyen posztot céloztak meg. Vármegyei szinten csak négy listát tudtak összehozni, 29 vármegyei jelölttel, országosan pedig mindössze 121 önálló jelöltet állítanak.



Mentőöv



Az EP-választásra a húszezer ajánlást csodával határos módon összegyűjtő Vona Gábor ékes példája annak, hogy az uniót egyesek túlélési mentőövnek tekintik.

A Második Reformkor az önkormányzati választásokon gyakorlatilag nem is vesz részt.

Budapesten egyetlen szavazólapon sem szerepel majd a nevük, egy vármegyei listát állítanak, összesen öt önkormányzati jelöléssel.

Az esélytelenek nyugalmával állhat a startvonalhoz Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa Néppárt is, hiszen a bukott miniszterelnök-jelölt országosan mindössze 23 helyi önkormányzati jelöltet tudott állítani önállóan. Vármegyei listáinak száma egy, és öt vármegyei jelöltje van a pártnak. Mindössze két polgármesterjelöltet adnak, ebből egyet meglepő módon Budapesten.

A Magyar Péter vezette Tisza Pártnak is láthatóan nagyobb a füstje, mint a lángja, a helyhatósági választáson összesen 19 jelöltet állító párt mindössze négy budapesti polgármesterjelölttel tudott előrukkolni, még vármegyei listája sincs.

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt sem számíthat eget verő sikerre itthon: a viccpárt vidéken egyetlen vármegyei listát tudott állítani, és mindössze kilenc polgármesterjelöltet ad, közülük ötöt a fővárosban. Az egykori Jobbik-elnök, Jakab Péter pártja végül húszezer érvényes ajánlást sem tudott leadni az EP-választásra, így nem csoda, hogy Jakabék csak két vármegyei listát állítottak és mindössze 17 polgármesterjelöltet indítanak.

Az ellenzéki pártok közül egyértelműen a Mi Hazánk a legsikeresebb, a párt összesen 2571 helyi önkormányzati jelöltet állít, minden vármegyében lesz listája, saját főpolgármester-jelöltet is ad, illetve húsz kerületben indít polgármesterjelöltet önállóan.



Szembejött a valóság

– A dollárbaloldal sikertelenségét jól mutatja a vármegyei listák hiánya.

A legtöbb párt nincs jelen vidéken, a nagyvárosokon kívül nem létezik, így a szükséges aláírások összegyűjtése is megugorhatatlan feladat volt többségüknek

– mondta lapunknak Dornfeld László. Az Alapjogokért Központ vezető elemzője szerint az is gyengíti esélyeiket, hogy az emberek többsége láthatóan elégedett a kormány, illetve a kormánypárti önkormányzatok munkájával, míg ők nem sok sikert tudnak felmutatni. – Budapestet is csődbe vinni tudták csak, felvirágoztatni nem – jelezte. Megítélése szerint

a dollárbaloldal megbízóinak sokkal fontosabb az EP-választás és az, hogy ott esetleg gyengítsék a nemzeti erőket.

– Nagyon tartanak ugyanis a nemzeti szuverenisták erősödésétől, attól, hogy a békepárti, migráció- és genderellenes hangok jelentősen felerősödnek a választás után. Ők továbbra is azt szeretnék, ha a mostani háborúpárti globalista liberális irányvonal maradna a meghatározó – hangsúlyozta az elemző, hozzátéve, a baloldal pártjai ennek megfelelően ide koncentrálják erőforrásaikat, hiszen aki fizet, az kéri a nótát.

Mint mondta, ez nagyon jól beárazza Magyar Péter új baloldali kísérletét is, hiszen megmutatja, hogy a Facebook-népszerűség nem váltható át olyan egyszerűen valós támogatottságra.

– Aki egy összeférhetetlen, agresszív figura, az nem fog tudni építkezni, ez a munka így a mögötte álló, a hazai viszonyokat nem annyira ismerő külföldi szervezőcsapatra hárul.

Most jön szembe a valóság: egyetlen vármegyében sem, kizárólag Budapesten tud listát állítani, amit nagyon nehezen tud csak megmagyarázni; sietve próbálta elterelni erről a figyelmet, aztán – nevetséges módon – az internetelérés blokkolásával vádolta a kormányt a rendezvényein. Ráadásul mégis ki ülne le tárgyalni azzal, aki a saját feleségét képes volt diktafonnal lehallgatni és ezt nyilvánosságra hozni? – vélekedett az elemző.