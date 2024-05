Ők indulnak a budapesti kerületek polgármestereinek

Ezt egyébként már két évvel ezelőtt bejelentette, és gyorsan azt is hozzátette, hogy a továbbiakban DK-s alpolgármesterét, Trippon Norbertet fogja támogatni. Trippon már MSZP-színekben 2010-ben, és 2014-ben is próbálkozott a választók bizalmába férkőzni, de mindkét alkalommal alulmaradt a Fidesz-jelölt Wintermantel Zsolttal szemben. Idén újra ők fognak összecsapni, Trippon immár hatpárti jelöltként, Wintermantel pedig Fidesz–KDNP-s indulóként nyerne. Rajtuk kívül még négy jelölt indul: Pajor Tibor ezúttal a Mi Hazánk színeiben, a kutyapártot a pártigazgató, Nagy Dávid képviseli, Oravez Attila a Jakab Péter-féle A Nép Pártján jelöltje lesz, és egy független jelölt, Mayer Ádám is össze tudta gyűjteni az ajánlásokat.

Nagy baloldali taktikázás volt a budapesti belvárosban, az V. kerületben is, ahol még előválasztást is tartottak annak legitimálására, hogy Juhász Péter visszatérhessen a kerületi politikába. A 2014-ben polgármesterjelöltként egyszer már leszerepelt baloldali politikus bajba került, ugyanis túl kevés aláírást adott le, amit pótolnia kellett, kérdés, hogy ezt meg tudta-e tenni, nyilvántartásba vétele egyelőre nem jogerős. A Fidesz–KDNP jelöltje a kerületet 2014 óta vezető Szentgyörgyvölgyi Péter lesz. Rajtuk kívül Schmuck Andor is indul saját civil egyesületével, illetve a Mi Hazánk is állított jelölteket, polgármesternek Szikora Istvánt ajánlják. A szavazólapon ott lesz Mázló Imre független jelölt is.

Juhász Péter az aláírásgyűjtő ívekkel pózol, de nem tudott elég szignót gyűjteni elsőre. Fotó: Facebbok/Juhász Péter

Fura ellenzéki belharc tarkítja a VI. kerületi közéletet is. Itt Soproni Tamás immáron kizárólag a Momentum jelöltjeként indul újra, a többi ellenzéki párt hallgatólag támogatja a jelöltet. A Fidesz–KDNP Kovács Balázs Norbertet jelölte, és indul még Bálint György is, aki öt éve még Sopronival szövetségben került be a képviselő-testületbe, MSZP-s politikusként, azóta azonban szembefordult a kerület vezetőjével. Most saját egyesületének színeiben indul el a választásokon.

Niedermüller Péternek öt kihívója lesz

A budapesti politikába 2019-ben átigazoló, most épp korrupciós botrányba keveredő DK-s polgármesterrel sokan elégedetlenek, nem meglepő, hogy több irányból is kihívói akadtak. A Fidesz–KDNP is teljesen átalakult a VII. kerületben, ezúttal Benedek Zsoltot indítják polgármesternek, rajta kívül indul Hunwald György korábbi kerületi MSZP-s polgármester, aki ezúttal a Szolidaritás jelöltje, Terdik Rolandot a kutyapárt indítja, és két civil egyesület is indít polgármesterjelöltet. Garai Dóra az Élhető Erzsébetváros Egyesület színeiben indul, Lajos Béla pedig a Színes Erzsébetváros jelöltje.

A VIII. kerületben is teljesen szétzilálódott a 2019-ben még egységesnek tűnő baloldal. Ennek is köszönhető, hogy Pikó Andrásnak hat kihívója is lesz. Külön jelöltet indít az MSZP (Szili-Darók Ildikó), és a Jobbik (Kozma András) is. A Mi Hazánk jelöltje a kerületben Ébl György, a Munkáspárt Barabás Györgyöt, míg a Szolidaritás Simon Györgyöt indítja. Persze nem valószínű, hogy ezek a jelöltek esélyesek lennének a végső győzelemre, a regnáló polgármester valódi kihívója a kerületet már korábban is irányító fideszes politikus, Sára Botond lehet majd, aki idén is ringbe száll.

A baloldal egységes maradt azonban a szomszédos IX. kerületben, csak éppen a regnaló polgármesterrel fordultak szembe az önkormányzati képviselőik. Baranyi Krisztina így kénytelen volt egy saját egyesülettel indulni, csak az LMP és a Magyar Kétfarkú Kutyapárt támogatja az ellenzéki polgármestert. A többi párt önkormányzati képviselője a korábbi SZDSZ-s polgármester, a most függetlenéknt induló Gegesy Ferenc mögé állt be. A Fidesz–KDNP a kerületi frakcióvezetőjét, Gyurákovics Andreát indítja. Cséplő Dániel a Szolidaritás, Kvacskay Károly a Mi Hazánk polgármesterjelöltje lesz Ferencvárosban.

Kőbányát megtartaná a Fidesz

A X. kerületben 2019-ben is a Fidesz–KDNP jelöltje, D. Kovács Róbert Antal nyerte a polgármesterválasztást. Idén is ő indul, kihívója a DK-s árnyékbelügyminiszter, Mustó Géza lesz, aki bírja az ellenzéki pártok támogatását is. Indít azonban polgármesterjelöltet a Magyar Péter-féle Tisza Párt (Barna Judit), a Mi Hazánk (Vékony Csongor), és a Munkáspárt (Kerezsi László) is.

Újbudán, amit korábban a Momentum bázisának tartottak már megharcolta az ellenzék a belső harcait. Donáth Anna pártja végül nem tett keresztbe Gyurcsányéknak, ugyanúgy támogatják László Imre indulását, mint öt éve.