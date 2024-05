Facebookos trollhadsereget szervez Magyar Péter külföldi segítője

Minden út Bajnaiékhoz vezet

Figyelemre méltó, hogy Bajnai Gordon nevével fémjelzett datadatos kör több szálon is feltűnt Magyarék hátterében. Emlékezetes: a 2022-es választás előtt a DatAdat-cégcsoport az egyesült baloldal digitális kampányáért volt felelős, a guruló dollároknak is a legnagyobb haszonélvezője volt. Közvetetten és közvetlenül több mint 1,8 milliárd forintnyi dollárt zsebeltek be, és lényegében az egész baloldal 2022-es kampányát ők bonyolították le.

Az egyik jele annak, hogy a baloldal új reménységének projektjében is jelen van a datadatos kör, az volt, hogy Magyar mozgalma honlapjának, a Taplramagyarok.hu-nak az adatvédelmi tájékoztatójában a cégháló két eleme is szerepelt egy ideig.