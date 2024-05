Gyurcsányék kezén a Városháza: felügyelőbizottsági elnökséggel jutalmazták a Dobrev mellett színt valló Vásárhelyi Máriát

A fővárosi fenntartású gazdasági társaságok mellett a kulturális intézmények működése felett is erős kontrollal bír a DK. Például a Gyurcsány-párti Bősz Anett lett a kulturális főpolgármester-helyettes, de idesorolható az is, hogy a József Attila Színház felügyelőbizottsági elnökének egy olyan régi, keményvonalas baloldali kádert tettek meg, aki az utóbbi időben a gyurcsányizmus harcos védelmezőjévé szegődött.

Gyurcsány embere: Vásárhelyi Mária Forrás: képernyőkép

Gyurcsányék pártszócsöve lett

A szociológus az elmúlt években gyakorlatilag a DK pártszócsöveként nyilvánul meg a különböző ügyekben, így például a 2022-es választás előtti időszakban még a baloldal szereplőit is bírálta, amiért megkérdőjelezték Gyurcsány, illetve Dobrev Klára szerepét az ellenzéki összefogásban. „Azért tudhat valamint ez a Gyurcsány Ferenc, ha már nemcsak a Fidesz, hanem az ellenzék is gyurcsányozással akar választást nyerni” – írta két éve a Facebook-oldalán.

Egy másik bejegyzésben Dobrev Klára miniszterelnök-jelöltsége mellett korteskedett: „Dobrevet támogatom azért is, mert ő a leginkább beágyazott az európai politikába”. Itt is megjegyezte, hogy elijeszti az a teljes szolidaritáshiány, ahogyan a baloldali és liberális közösség nagy része lényegében szó nélkül asszisztált ahhoz az embertelen lélek- és karaktergyilkos kampányhoz, amit a Fidesz 17 éve művel Gyurcsánnyal.

A DK-tv-ben gyűlölködött

Vásárhelyi a DK interneten működő házi televíziójában is szerepelt, ahol Orbán Viktor miniszterelnököt igyekezett személyeskedő megjegyzésekkel lejáratni: „Ideje lenne leszámolni az »Orbán a zseniális politikus« mítoszával. Még alig néhány nap telt el az évből és már annyi seggberúgást gyűjtött be a külpolitikája – ha egyáltalán ezt lehet külpolitikának nevezni, és nem indulatvezérelt, provokatív, az országnak súlyos károkat okozó kalandorságnak.” Vásárhelyi Mária emellett olyan sajtótermékekben fogalmazza meg a Gyurcsány-párti nézeteit, mint az Élet és Irodalom vagy a 168 Óra. De az utóbbi időben például az MSZP kézi vezérlése alatt álló Hírklikknek is adott interjút, amelyben egyebek mellett a jobboldali szavazókat sértegette.

A Soros-katona apa

A szociológus édesapja Vásárhelyi Miklós, az SZDSZ egyik alapító tagja volt, aki 1990–1994 között a szabad demokraták országgyűlési képviselőjeként tevékenykedett, majd 2001-ig a Soros Alapítvány kuratóriumának elnöki tisztjét töltötte be. Vásárhelyi Mária volt férje Dés László balliberális elköteleződésű zenész, aki a közéleti szereplései, nyilatkozatai alkalmával rendszeresen bírálja a konzervatív kormányzatot.

Borítókép: Vásárhelyi Mária (Forrás: YouTube)