Gyurcsányék kezén a Városháza: stratégiai pozícióban reaktiválták a korábbi gazdasági háttérembert

Gyurcsány Ferenc régi gazdasági háttéremberét ejtőernyőztették a legnagyobb fővárosi cég, az öt vállalatból összegyúrt BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöki posztjára. Minden bizonnyal nem véletlen, hogy Garamhegyi Ábel kapta meg ezt a stratégiai állást, hiszen közel két évtizedre nyúlik vissza az együttműködése a DK-elnökkel. Például 2004 és 2009 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban (GKM) töltött be helyettes államtitkári, államtitkári, illetve miniszterhelyettesi pozíciókat, de emellett külgazdaságért felelős kormánybiztos is volt Gyurcsány kabinetjében. E minőségeiben, 2008-ban Garamhegyi még Indiába is elkísérte a baloldali kormányfőt egy hosszabb tárgyalókörútra, a kétoldalú gazdasági kapcsolatok bővítése jegyében.

Kivételezett helyzet

Egy árulkodó incidens ugyancsak Garamhegyi kiemelt, kivételezett helyzetét mutatja a Gyurcsány-kabinetben. Miután 2007-ben gyorshajtáson kapták az államtitkárt, a GKM-től azzal fenyegetőzve hívták fel a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságot, hogy „jó lenne, ha leszállnának az ügyről és felejtsék el a történteket”. Az ügyben kipattant botrány miatt végül a tárca vizsgálatot indított és a főügyeletessel vitették el a balhét.

Gyurcsány és Kóka bevette a buliba

Ebben az időszakban az SZDSZ-es Kóka János volt a GKM-et vezető miniszter, akivel Garamhegyi ugyancsak erős, hosszú távú nexust épített ki. Így nem meglepő, hogy a 2010-es kormányváltás után Gyurcsány és Kóka Garamhegyit is bevette a 2011-ben, közösen alapított, Cellum Bulgaria AD nevű cégükbe. A vállalkozásba az Altus-ConsAlt Nemzetközi Tanácsadó Kft., vagyis az Altus Befektetési Zrt. – Gyurcsányék családi cégének egyik leányvállalata – is bekapcsolódott.

A Cellum Bulgaria AD 38 százalékban volt a Kóka János tulajdonában álló Cellum Global Zrt., 12 százalékban pedig az Altus-ConsAlt tulajdonában, felerészt pedig bolgár befektetők birtokolták. A bulgáriai részvénytársaság öttagú igazgatóságának két magyar tagja volt: Kóka János és Dobrev Klára, Gyurcsány Ferenc szófiai születésű felesége. A cégalapításról beszámoló cikk a Kóka–Gyurcsány-üzlet „állami előjátékaként” említi, hogy a mobilparkolást, a mobil-autópályamatricát és a mobillottót kifejlesztő Cellum-csoport 2005 és 2008 között 720 millió forintnyi uniós és magyar közpénzt nyert el kormányzati pályázatokon – például egy saját „Szilícium-völgy” kialakítására Siófokon.

