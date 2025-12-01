teniszBuenos AiresUdvardy Panna

Véget ért a kétéves „száműzetés”, a magyar teniszező a tornasiker mellett mást is ünnepelhet

A harmadik helyen kiemelt Udvardy Panna megnyerte a Buenos Aires-i salakpályás női challenger-tenisztornát, amelynek vasárnapi fináléjában két játszmában, 6:3, 7:5-re legyőzte az amerikai Varvara Lepchenkót. Udvardy a sikernek köszönhetően biztosította helyét a januári Australian Openen.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 7:40
Udvardy Panna másodszor nyert Buenos Airesben (Fotó: Hungarian Tennis/Facebook)
Udvardy Panna remekül kezdte a meccset és rögtön elvette a rangsorban 157., 39 éves Varvara Lepchenko adogatását, majd magabiztos szervajátékkal haladt a szettelőny felé, amelyet 39 perc után egy újabb brékkel szerzett meg.

Udvardy Panna ott lesz a januári Australian Openen
Udvardy Panna ott lesz a januári Australian Openen (Forrás: Facebook/Hungarian Tennis)

Az esőszünettel tarkított második játszmában Udvardy rosszabbul adogatott és 1:1 után sorozatban háromszor is elveszítette szervajátékát, ugyanakkor fogadóként ő is jól teljesített. Ennek ellenére a veterán amerikai már 5:3-ra is vezetett, innen viszont csak a 27 esztendős magyar teniszező nyert játékot és 7:5-re megnyerte a második játszmát, s ezzel – csaknem két óra alatt – a mérkőzést is.

Udvardy Panna ott lesz az Australian Openen

A versenyt a világranglista 107. helyéről kezdő magyar teniszező ezzel biztosította helyét a januári ausztrál nyílt bajnokság, az Australian Open főtábláján, ugyanis sikerével – majdnem két év után újra – a legjobb száz közé került a rangsorban (95.).  

Udvardy a WTA Touron még nem nyert tornát, a második vonalnak számító challengersorozatban pedig egy trófeánál tartott – 2022-ben éppen Buenos Airesben ünnepelhetett.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

