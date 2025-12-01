Jodie FostertaxisofőrRobert de Niro

Jodie Foster szerint Robert De Niro „nem a legérdekesebb ember a világon”

„Az egyik legnagyobb amerikai színészünk, nagyon büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhattam, bár nem a legérdekesebb ember a világon” – fogalmazott az Oscar-díjas színésznő a marrákesi filmfesztiválon. Jodie Foster a Taxisofőr című filmmel kapcsolatos emlékeit idézte fel, melynek forgatásakor mindössze 12 éves volt.

2025. 12. 01. 7:21
Jodie Foster és Robert De Niro a Taxisofőr című filmben Forrás: Columbia
Jodie Foster vasárnap pályafutása elismeréseként vehetett át díjat a marrákesi filmfesztiválon – írja a Variety.

Jodie Foster egyáltalán nem volt elájulva Robert De Nirótól Taxisofőr forgatásán
Jodie Foster kezdetben unalmasnak találta Robert De Nirót (Fotó: Chris Chew/UIP)

Jodie Fostert „a szárnyai alá vette” Robert De Niro

A karrierjét áttekintő beszélgetés során emlékezett vissza arra, hogy Robert De Niro „a szárnyai alá vette” és kávézókba vitte, hogy elpróbálják a film szövegét, de Foster elég unalmasnak találta.

„Elmondtuk a szöveget, majd elismételtük másodszor és harmadszor is (...) 

Az egyik legnagyobb amerikai színészünk, nagyon büszke vagyok arra, hogy vele dolgozhattam – bár nem a legérdekesebb ember a világon

– folytatta Foster. „Tényleg unalmas volt. Emlékszem, hogy együtt ebédeltünk, és azt gondoltam: „Mi történik? Mikor mehetek haza?” Nem igazán tudott velem beszélgetni, így a pincérekkel és az étterem vendégeivel beszélgettem.”

Akkor értek el áttörést, amikor De Niro bevonta őt a felkészülési folyamatba. „A harmadik közös ebédünk alkalmával végre végigvezetett az improvizáción, és ez felnyitotta a szememet, kezdtem kapisgálni, hogy mi is az a színészet” – mondta Foster. „Tizenkét évesen rájöttem: ó, ez az én hibám, mert nem tettem elég energiát a munkába. Csak mondtam a szövegemet, vártam a következőre, és természetesen viselkedtem, de egy karakter felépítése valami más. Emlékszem, milyen izgatott voltam, izzadtam, kuncogtam, majd visszamentem a hotelszobába, hogy találkozzak anyámmal, és azt mondtam neki: Megvilágosodtam. Azt hiszem, onnantól minden megváltozott” – fogalmazott a színésznő.

 

