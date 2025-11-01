halálőrizetRobert De Nirodrognyomozásfentanil

Kiderült, hogy mi okozta Robert De Niro unokájának a halálát

Az amerikai rendőrség öt embert vett őrizetbe Robert De Niro unokája, a 19 éves Leandro De Niro Rodriguez halálával kapcsolatban. A gyanú szerint a fiatal férfi fentanillal kevert kábítószert kapott, amely végzetes túladagoláshoz vezetett.

2025. 11. 01. 13:03
Robert De Niro az idei cannes-i filmfesztiválon Fotó: Wikipédia/Harald Krichel
Új fejlemények láttak napvilágot a 2023 nyarán drogtúladagolásban elhunyt Leandro De Niro Rodriguez, Robert De Niro unokájának ügyében. A New York-i rendőrség közlése szerint öt embert tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálos fentanillal kevert drogokat árultak fiataloknak – írja az ABC News.

Robert De Niro
Robert De Niro unokájának halála ügyében nyomoz a rendőrség (Forrás: Wikipédia)

Robert De Niro unokájának halála ügyében nyomoznak

A hatóságok szerint Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas egy szervezett hálózat tagjai voltak, amely hamis vényköteles tablettákat terített New Yorkban.

Ezek közül több is halálosnak bizonyult, köztük az a szer is, amely a 19 éves De Niro életét követelte 2023 júliusában.

A nyomozás eddigi eredményei szerint a dílerek nem csupán a fiatal színészunokának, hanem több tizenévesnek és fiatal felnőttnek is értékesítettek kábítószert. A hatóságok most a teljes hálózat felszámolásán dolgoznak.

A drogok évről évre több áldozatot szednek

A fentanil az utóbbi években az Egyesült Államok egyik legnagyobb közegészségügyi problémájává vált. A rendkívül erős, mesterségesen előállított opioid már néhány milligrammos adagban is halálos lehet – az amerikai droghelyzetet elemző szakértők szerint az anyag évről évre több ezer áldozatot szed. A tragédia ráirányította a figyelmet a fiatalok körében egyre terjedő illegális szerekre. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy az interneten és szórakozóhelyeken terjedő, hamisított gyógyszerek különösen veszélyesek, mert sokszor nem tudni pontosan, mit tartalmaznak.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

