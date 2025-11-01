Kiderült, hogy mi okozta Robert De Niro unokájának a halálát

Új fejlemények láttak napvilágot a 2023 nyarán drogtúladagolásban elhunyt Leandro De Niro Rodriguez, Robert De Niro unokájának ügyében. A New York-i rendőrség közlése szerint öt embert tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy halálos fentanillal kevert drogokat árultak fiataloknak – írja az ABC News.

Robert De Niro unokájának halála ügyében nyomoz a rendőrség (Forrás: Wikipédia)

Robert De Niro unokájának halála ügyében nyomoznak

A hatóságok szerint Grant McIver, Bruce Epperson, Eddie Barreto, John Nicolas és Roy Nicolas egy szervezett hálózat tagjai voltak, amely hamis vényköteles tablettákat terített New Yorkban.

Ezek közül több is halálosnak bizonyult, köztük az a szer is, amely a 19 éves De Niro életét követelte 2023 júliusában.

A nyomozás eddigi eredményei szerint a dílerek nem csupán a fiatal színészunokának, hanem több tizenévesnek és fiatal felnőttnek is értékesítettek kábítószert. A hatóságok most a teljes hálózat felszámolásán dolgoznak.