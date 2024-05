Tragédiához vezethet a szélsőbaloldali erőszak burjánzása

Az aktivista interjúját új megvilágításba helyezi a Robert Fico szlovák miniszterelnök ellen elkövetett szerdai merénylet. Ahogy arról lapunk is beszámolt, több lövés érte Ficót a tegnapi kormányülés utáni incidensben. A támadó, Juraj C. hetvenegy éves férfi, aki a Szlovákiai Írók Szövetségének tagja és egy 2019-es lévai online cikkben baloldali íróként mutatták be.

Embervadászatot folytatott a szélsőbal Budapesten

A baloldali erőszak Magyarországon sem ismeretlen jelenség, mivel tavaly februárban a szélsőbaloldali Antifa-csoport Magyarországon több embert is megtámadott, és komoly sérüléseket okozott az ártatlan járókelőknek. Az első incidens február 9-én történt a belvárosi Fővám téren, ahol három lengyel állampolgárra támadt rá egy hét-nyolc fős banda: lerohanták, majd viperákkal és más eszközökkel ütni kezdték őket. A sértettek közül ketten is súlyos, nyolc napon túl gyógyuló, töréses sérülést szenvedtek.

A következő támadás másnap, február 10-én történt, akkor a XI. kerületben, Gazdagréten egy magyar férfira rontottak rá hátulról. A munkába igyekvő áldozat olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy azonnal kórházba kellett szállítani. Ugyanazon a napon az esti órákban az V. kerületi Bank utcában egy magyar, az I. kerületben pedig egy német párt bántalmaztak. A támadások után menekülő Antifa-csoport tagjai közül többeket is elfogott a rendőrség.

A csoport legismertebb tagja Ilaria Salis, aki elfogása után sokszor hallatott magáról. A szélsőbaloldali aktivista több nyílt levelet is írt a börtönből, amelyekben folytatta a hergelést.

Az egyik első nagy nyilvánosságot kapott ügy az volt, amikor a fogva tartása körülményeiről panaszkodott, állításai azonban hamisnak bizonyultak. Az ügyészség az elfogott szélsőbaloldali támadókkal szemben fegyházbüntetés kiszabását, valamint Magyarország területéről történő kiutasítást indítványozott. A tárgyalás jelenleg is tart.

A budapesti támadások szálai a Lina Engel-féle Hammerbandéhez vezetnek. Ezek a szélsőbaloldali aktivisták Németországban hosszú évek óta tartják rettegésben az embereket.