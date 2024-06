A civilség mögé bújtak a baloldali pártok az érdi térségben is

A baloldal bevetette az új civil csodafegyvert az érdi járásban, Pest vármegye 1-es körzetében is. Azokra a szavazókra is építettek, akik középen állnak, nem pártválasztók, vagy éppen kiábrándultak valamelyik oldalból. Ilyen maga Érd is, ahol az ex-SZDSZ-es Csőzik László civil társulás jelöltjeként legyőzte a valódi civil tevékenységet folytató Kardosné Gyurkó Katalint, aki a Nagycsaládosok Országos Egyesületének az elnöke.

Kardosné Gyurkó Katalin emellett az ÉRteD Családbarát Egyesület alapítója is, amely kézzelfogható segítséget nyújt az érdi családoknak. Megjegyzendő, hogy Érd is kiemelten sok kormányzati forráshoz jutott az utóbbi években. Csőzik László polgármester úgy vette át a város vezetését, hogy a Modern városok programban 2019-ben már a számlán volt 40 milliárd forint, ebből körülbelül 10 milliárdot vissza kell fizetnie majd, mert nem tudta felhasználni.

Ebből iskolák, idősek otthona, útépítések, gazdaságfejlesztés, hulladékgazdálkodási, turisztikai fejlesztéseknek kellett volna megvalósulniuk. A liberális polgármester ciklusa alatt többször a kormányzati kivéreztetés miatt szólalt fel, miközben folyamatos támogatásokat kapott. Ilyen volt a vízműtámogatás, amelyre 211 milliót kapott, az idei évtől pedig évente kétmilliárd forinttal támogatja a kormány Érd ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózatának fejlesztését. Minden évben rendkívüli támogatáshoz jutott a kifizetetlen számlák rendezésére, ezen felül 280 millió forint jutott energiaköltség kifizetésére és 200 millió az uszoda működtetésére. Egymilliárd forint támogatás pedig bölcsődeépítésre érkezett.

Gyurcsány éppen érettségiző, „fogadott” fia képviselő lett Érden

Civil bőrbe bújtatva indult az önkormányzati választáson Gyekiczki Márton, aki májusban ballagott el a középiskolából, az érettségit éppen a választási kampány közepén kezdte meg. Első szavazóként rögtön saját politikai közösségére is voksolhatott Érden, Csőzik László csapatát erősítve. Az éppen nagykorú Gyekiczki Márton a napokban vehette át képviselői megbízását Érden, ahol a Szövetség Érdért színeiben szerzett mandátumot. A „politikus” ebben az időszakban az érettségit teszi le, magát pedig egy tenni akaró civilnek mutatja be hivatalos közösségi oldalán. Noha a Szövetség Érdért egy civil szerveződésnek látszó tömörülés, ám ha jobban megnézzük a jelöltek politikai kötődését, akkor kiderül: se nem függetlenek, se nem civilek. Maga a polgármester, Csőzik László az egykori SZDSZ tagja volt, felesége Bősz Anett főpolgármester-helyettes, aki az érdi DK választókerületi elnöke egyben.

Visszatérve Gyekiczki Mártonra, felmerül a kérdés, hogy egy középiskolás fiú, aki éppen betöltötte a 18. életévét, hogyan kerül egyből politikai pozícióba. Gyekiczki szülei az SZDSZ kötelékében dolgoztak, ezáltal élő kapcsolat fűzi őket össze Csőzik László polgármesterrel. Az is kiderült, hogy Gyekiczki családi kapcsolatban áll a Gyurcsány–Dobrev házaspárral. Forrásaink úgy tudják: Gyurcsányék annyira szoros kapcsolatot ápolnak a fiúval, hogy a szalagavatóján is részt vettek, s noha nem vér szerinti rokonok, már-már családias a kapcsolat a két család között.

Ismert: Csőzik László polgármester is érdekes módon a kampány során próbálta magát távol tartani a DK-tól, magát független, civil jelöltnek beállítani. Ami meglehetősen nehéz ügynek bizonyult, hiszen köztudott, hogy házastársa, Bősz Anett az érdi DK és Gyurcsány Ferenc bizalmasa. A Szövetség Érdért egyesület is kimondottan a választásra jött létre, mégpedig azért, hogy pártoktól függetlenül megszerezzenek minél több nem kormánypárti szavazatot.

Civil álca mögé bújtak a baloldalhoz köthető jelöltek

A térségben Törökbálinton a regnáló fideszes polgármester egy százalékkal maradt alul a Törökbálint Holnap elnevezésű civil szervezet jelöltjével szemben. Így Elek Sándort októbertől Szőke Péter váltja, akit a Momentum, az LMP, a DK és a Jobbik támogatott, azaz nem klasszikus lokálpatrióta tömörülésről van szó. Tárnokon két civil egyesület is indult a Fidesz–KDNP-pártszövetség ellen. Lukács László, a regnáló polgármester, a Civil Fórum jelöltje győzött 15 százalékkal a kormánypárt jelöltjével szemben. Sóskúton Mészáros József, a Sóskúti Civil Kör jelöltje váltja októbertől a független, de kormánypárthoz közel álló König Ferencet a polgármesteri székben.