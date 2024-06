A választók megerősítették a Fidesz békepárti álláspontját

– Egyértelműen bebizonyosodott, hogy Magyarországon nem kormányváltó, hanem ellenzékváltó hangulat uralkodik.

A kormánypártok – egy nehéz ciklus közepén – európai szinten is kiemelkedő győzelmet arattak az EP-voksoláson, hiszen a kiosztható mandátumok számának több mint felét megszerezték

– értékelte lapunknak a vasárnapi választások eredményét Nagy Ervin. Az elemző, filozófus úgy fogalmazott: erre Európában egyetlen kormányzópárt sem volt képes, ahogy rekord az is, hogy egymás után sorozatban negyedszer haladják meg ezt az arányt.

Tehát a választópolgárok többsége megerősítette a Fidesz békepárti álláspontját, ami komoly üzenet Brüsszelnek

– hangsúlyozta.

Szerinte sikerként könyvelheti el a Fidesz azt is, hogy a potenciális jobboldali szövetségesei is előretörtek az Európai Parlamentben. Ez pedig azt jelentheti, hogy nagyobb támogatottsága lesz az Orbán-kormány politikájának.

Emellett pedig – mint mondta – több megyei jogú városban is fordítani tudtak, illetve minden vármegyében és Budapesten is győztek, továbbá messze a legtöbb várvezetői pozíciót szerezték meg a kisebb településeket számbavéve. – Mindezek ellenére Budapesten nem lehetnek száz százalékig elégedettek, hiszen hiába lesz várhatóan a legnagyobb frakciójuk a Fővárosi Közgyűlésben, és így a befolyásuk is nő majd a főváros politikájára, többséget minden bizonnyal nem tudnak majd teremteni. Ugyanígy nagy munka vár majd Szentkirályi Alexandrára és a vérfrissítésen átesett budapesti Fidesz-szervezetekre, hiszen a kerületek többségét most sem sikerült megnyerni – jelezte. Nagy Ervin hozzátette:

összességében megismételték a 2019-es sikert, hisz három megyei jogú várost elvesztettek, de nyertek négyet, míg egy kerületben nem tudtak újrázni, viszont szintén egyben visszaszerezték a városvezetői pozíciót.

Mint mondta, a választások nyertese még a Tisza párt, ami jól láthatóan a baloldaltól szívta el a szavazókat, hisz a Jobbik és a Momentum kiesett, az MSZP-nek nem lesz képviselője, a DK pedig csupán két helyet szerzett meg. – A részvételi adatokhoz arányosítva ugyanis

a Momentum 2019-hez képest harmadannyi, a Demokratikus Koalíció pedig feleannyi szavazatot kapott, miközben Magyar Péterék hét mandátumot szereztek

– emelte ki.

Az elemző rámutatott: a Fidesz a legerősebb párt, és a Tisza párt megjelenése teljesen átalakította a baloldali térfelet, de ez nem igaz a helyhatósági választásokra, ahol az óbaloldal Budapesten és néhány nagyobb városban is tudott nyerni – habár Miskolcot és Eger városát is elvesztették, így nem tudták a 2019-es eredményt sem megismételni. – Mégis, ha a beágyazottságát nézzük és a településeket vizsgáljuk, akkor a Tisza párt szervezeti értelemben még mindig le van maradva Gyurcsányéktól. Magyar Péteréknek így a következő két évben az építkezésre kell majd fektetniük a hangsúlyt, mert az országgyűlési választásoknak más a logikája, mint egy tisztán listás voksolásnak – vélekedett.

Elmondta azt is, hogy

a Jobbiknak valószínűleg ez választás a véget jelenti, az MSZP és a Párbeszéd pedig elveszti az önállóságát, majd beolvad a Demokratikus Koalícióba.

– A legnagyobbat a Momentum bukta, amelynek a jövője szintén megkérdőjeleződött. A kudarc mögött egyértelműen az áll, hogy a választópolgárok megbüntették őket az uniós munkájuk miatt. Még a saját szavazóiknak sem volt szimpatikus, hogy folyamatosan a hazájuk ellen áskálódtak, és büszkék voltak arra, hogy nekik köszönhetően sokáig nem jutottunk hozzá a nekünk járó uniós pénzekhez, illetve még mindig vannak befagyasztott források – hangsúlyozta Nagy Ervin, hozzátéve, a kispártoknak külön nehézséget okoz, hogy a helyhatósági választásokon is jócskán elmaradtak a 2019-es eredményektől.

A Mi Hazánk Mozgalomra kitérve azt mondta, hogy

a párt szintén sikerként könyvelheti el azt, hogy bejutottak az EP-be, ami annak köszönhető, hogy van egy biztos, elkötelezett szavazóbázisuk, habár ez jelenleg ennél többre nem elég.

– Ha a tendenciát nézzük, akkor a 2022-es sikerük óta nem tudtak érdemben növekedni. Nagy kérdés, hogy 2026-ig tudnak-e olyan hiteles és koherens politikát képviselni, amivel ismét meg tudják majd ugrani a bejutási küszöböt. A Kutyapárt viszont továbbra is a magyar közélet fekete lova, az EP-választásokon ugyanis az előzetes mérésekhez képest rosszabb eredményt értek el, és nem tudták országosan az öt százalékot elérni, miközben egy-egy fővárosi kerületben pozíciókat szereztek, meglepetésre a XII. kerület polgármesteri helyét is – emelte ki Nagy Ervin, aki szerint számukra az lesz a nagy kérdés, hogy folytatják-e a polgárpukkasztást, vagy megpróbálnak hozzákomolyodni a helyzethez.