Berobban a strandszezon, nagy roham várható a fővárosi fürdőkben

Hirtelen berobbant a nyár

– Társaságunk fürdőiben évek óta ütemezetten, az időjárás alapján mérlegelve nyitjuk meg strandmedencéinket, strandjainkat, nagyjából az április végétől június közepéig tartó időszakban. Idén azonban a március végi, húsvéti hétvégére jelzett 20–24 Celsius-fokos melegre tekintettel néhány helyen már korábban kezdtük a „nyáriasítást”. A télen is üzemelő medencék mellett megnyitottuk a Palatinuson a Margaréta-medencét, a Paskál fürdőben pedig lekerült a sátor az úszómedencéről. Május első hetétől használható a Gellért fürdő kültéri medencéje, a hónap közepén pedig a Palatinus élménymedencéjében is lehetett fürdőzni – sorolta lapunknak a fővárosi cég. Hozzáfűzték: június közepéig – az időjáráshoz igazodva – a többi strandmedencét is beüzemelték. A Palatinuson a strand-, gyermek- és termálmedencéket, majd pedig sokak örömére a csúszdákat is.

A sorban ezúttal is utoljára nyitnak a csak nyáron működő strandok, a Római és a Pünkösdfürdői strand. Az előbbi hétfő óta, utóbbi szombattól látogatható.

Jóllehet már az első napsütéses tavaszi naptól vágyunk a strandra, a medencék, napozók és büfék leginkább mégis a forró, kánikulai napokon telnek meg. – Ebben az évben elmondható, hogy valóban szeszélyes volt április. Húsvétkor ragyogó idő volt, sokan választották a fürdőzést az ünnep alatt is, majd betört egy hidegfront esővel, széllel, hűvös idővel. Az április közepi hétvége is strandidővel kecsegtetett, ezután azonban visszatért a szinte télies idő reggelenként fagypontközeli hőmérséklettel – emlékeztettek.

Az igazi nyárra mostanáig várni kellett, ezért a fürdőszerető emberek várhatóan a hétvégén rohamozzák meg a fővárosi strandokat.

A legnépszerűbb strandon, a margitszigeti Palatinuson nyári forró napokon akár hétköznap is ellátogatnak ötezren, rosszabb időjárás esetén viszont a napi vendégszám néhány száz fő körül alakul. A strandok forgalmát az időjárás mellett más tényező is befolyásolja. Hétvégén több a vendég, mint hétköznap, és természetesen akkor indul be igazán a nyár, amikor az iskolai szünet elkezdődik.