Kínai szupervonatot kaptak lencsevégre Magyarországon

A vonatot egy vasútbarát, Kuhár Bence vette észre a Dunakeszi Járműjavító (DJJ) telephelyén, amiről videót is megosztott. A CRRC emeletes, DDEMU-ra keresztelt vonata már egy ideje Európában van. Éppen két éve jelentették be, hogy a kínai fél leszállította az első szerelvényt a Westbahn osztrák vasúti közlekedési vállalatnak. Akkor meg is kezdődtek a tesztfutások. A Westbahn összesen négy ilyen vesz bérbe a CRRC-től, amelyek már meg is érkeztek, erről a szerződést még 2019 végén kötötték meg. Az eredeti terv az volt, hogy a DDEMU 2023 közepére vagy végére kaphatja meg a forgalomba álláshoz szükséges engedélyeket. Ez azonban Iho.hu áprilisi írása szerint egyelőre nem sikerült, hiszen idén áprilisban még tesztfutások zajlottak – hívta fel a figyelmet a Világgazdaság.

A Westbahn ügyvezetője, Thomas Posch egy március 8-i videóinterjúban hozta szóba, hogy bár kifutottak a korábbi engedélyeztetési határidőkből, biztosak benne, hogy a DDEMU-k forgalomba fognak állni. Ugyanakkor azt jelezte, hogy erre az idén nem fog sor kerülni.