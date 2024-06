Több esetben a munkáltató akadályozta, hogy a munkavállaló szavazhasson

Szabó Imre Szilárd ügyvéd, a szakszervezeti szövetség ügyvezető alelnöke ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, jelenleg nincs olyan tételes szabályozás, amely megfelelő módon garantálná, hogy a voksolás napjára beosztott dolgozók munkaidejükben el tudjanak menni szavazni, jelenleg szinte csak az általános magatartási követelményekre hivatkozhatnak a munkavállalók.

Ezért a Munkástanácsok azt javasolja, hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, az országos és helyi népszavazás, valamint az európai parlamenti képviselők választásának napján azok a munkavállalók, akiknek a szavazás napján a beosztásuk alapján dolgozniuk kell, távolléti díj megfizetése mellett mentesüljenek legfeljebb két órára a munkavégzési kötelezettség alól.

– A feldolgozóipar területeiről több munkavállaló is jelezte, hogy a beosztásuk miatt vagy rendkívül nehezen tudtak élni szavazati jogukkal, vagy egyáltalán nem tudtak részt venni a választásokon. Olyan esetről is tudomást szereztünk, hogy a munkáltató igazolást kért attól, aki részt vett volna a voksoláson, de be volt osztva június 9-re, így csak munkaidőben tudta volna leadni szavazatát – figyelmeztetett a Mandiner kérdésére Kozma Zsolt, a Munkástanácsok versenyszféráért felelős alelnöke.

A Munkástanácsok azt tapasztalja, a helyi egyeztetésekkel önmagában nem lehet garantálni a választójog gyakorlását. Olyan törvényi keretekre van szükség, amely a minden munkavállalónak megadja a lehetőséget, hogy élhessen szavazati jogával

– hangsúlyozta az alelnök.