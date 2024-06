Trippon Norbert házfelújítási botránya: Budai Gyula feljelentése a Fővárosi Főügyészségen landolt

Budai Gyula Fidesz–KDNP-s országgyűlési képviselő még május végén tett feljelentést Trippon Norbert újpesti DK-s alpolgármester házfelújítási botrányával kapcsolatban hivatali vesztegetés miatt. A Magyar Nemzet úgy értesült, hogy a beadvány nyomán a Fővárosi Nyomozó Ügyészség arról tájékoztatta a képviselőt: az általa megküldött információk a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) előtt folyamatban levő büntetőeljárás során keletkezett adatokon alapulnak. Így a vádhatóság továbbította a dokumentumot a NAV nyomozását irányító Fővárosi Főügyészségnek.

Lebukott a számlagyár

A június 9-i önkormányzati választáson újpesti polgármesterré választott DK-s Trippon Norbert ügye május 21-én robbant ki, amikor kiderült: a NAV nyomozói házkutatást tartottak a politikus otthonában költségvetési csalás gyanúja miatt. Először csak annyit lehetett tudni, hogy Trippon egy kiterjedt számlagyár lebuktatása során akadt fenn a hatóság hálóján. A gyurcsányista politikus ekkor „kampányházkutatásról” értekezett közösségi oldalán, ám hamarosan kiderült: Trippon közvetlenül is érintett a számlagyáras ügyben.

A bűnügy szálai 2019-ig nyúlnak vissza, innen indul a hierarchikusan felépített számlagyáras bűnszervezet története. A rendszer úgy működött, hogy az abban résztvevő cégek valós gazdasági tevékenység látszatát keltették, és a befogadott fiktív számlák ellenértékét a számlagyár irányába utalták tovább, a láncolat végén pedig ezt készpénz formájában visszajuttatták a megrendelőnek. A számlagyár egyik fontos résztvevője volt a Motingatlan Kft., amely a gyanú szerint harmincmillió forint vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. Ez az a cég, amellyel Trippon Norberttel is kapcsolatba került.

A bejelentés

A Magyar Nemzet értesülései szerint a hatóságok egy magánszemély által tett bejelentés kapcsán figyeltek fel Trippon Norbert házfelújítására, amely a gyanú szerint közpénzből történhetett.

A NAV azt az információt kapta, hogy a Motingatlan jelentős összegű, vélhetően fiktív számlákat állított ki Trippon feleségének. A bejelentő megjegyezte, hogy ezek a számlák az alpolgármester családi házának felújításáról szóltak, csakhogy tudomása szerint a kivitelezést nem is a Motingatlan, hanem a SZIN-KER Építő Kft. végezte. A konkrét információkkal rendelkező bejelentő azt is közölte az adóhatósággal, hogy tudomása szerint Trippon ezeket a fiktív számlákat a Motingatlannak saját bankszámlájáról, átutalással egyenlítette ki.

Az ügy fontos körülménye, hogy az alpolgármester házának felújítása egybeesik a SZIN-KER csaknem háromszázmillió forintos keretszerződésével, amelyet a Trippon által felügyelt Újpesti Városgondnokság Kft.-vel kötött. Ez a cég az újpesti önkormányzat tulajdonában áll, így bevétele kizárólag a kerülettől származó közpénz. Erős a gyanú, hogy a szerződésért cserébe végezték a ház felújítását, méghozzá közpénzből – hangsúlyozta a NAV-nak a bejelentő, aki mindezek miatt kérte az ügy kivizsgálását.

Ez jelenleg is folyamatban van jelentős vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen és bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntette miatt, a nyomozás során három embert hallgattak ki gyanúsítottként.

Terhelő vallomás

Budai Gyula részben a Magyar Nemzet által is nyilvánosságra hozott információkat foglalta bele feljelentésébe, amelyet hivatali vesztegetés miatt tett. A lapunk által nyilvánosságra hozott értesülések valóságtartalmát pedig most a Fővárosi Nyomozó Ügyészség is megerősítette.

Információink szerint az ügy egyik gyanúsítottja nem más, mint a Motingatlan ügyvezetője, aki ráadásul terhelő vallomást tett Trippon Norbertékra. A férfi elmondta, a SZIN-KER Építő Kft. ügyvezetője néhány éve azzal kereste meg, hogy az újpesti alpolgármester, Trippon Norbert felesége házának felújításához tudna-e számlákat kiállítani a Motingatlan nevében, ezzel legalizálva a házon végzett felújítást. A Motingatlan ügyvezetője ebbe belement, majd 2020 nyara és 2020 november közepe közötti időszakban a házfelújításról kiállított négy darab számlát, összesen csaknem bruttó 23 millió forint értékben Trippon felesége részére – áll a vallomásban, amelyben az is szerepel, hogy az átutalt számlák ellenértékének felvételét követően azt a Motingatlan vezetője készpénzben átadta a SZIN-KER ügyvezetőjének.

Úgy tudjuk, a nyomozásban megállapították, hogy a gyanú szerint a SZIN-KER vezetői a Tripponék házfelújításából származó bevételeket eltitkolták, ezzel pedig a költségvetésnek közel ötmillió forintos vagyoni hátrányt okoztak.

Hozzátesszük: információink szerint arra is van adat, hogy a SZIN-KER Építő Kft. és a Motingatlan képviselői már ezt megelőzően is bonyolítottak le kétes ügyleteket és bizniszeltek fiktív számlákkal. Ezek a számlák parkok, rendelők, valamint önkormányzati épületek építési munkáiról szóltak.

Baloldali pénzszivattyú

A házfelújítási botrány főszereplője, a SZIN-KER Építő Kft. kiterjedt baloldali kapcsolati hálóval rendelkezik: nemcsak Trippon Norberték ingatlanának felújításában segédkeztek, hanem dolgoztak Gyurcsány Ferenc bizalmasaként emlegetett Mártha Imre által vezetett Fővárosi Közműveknek és számos baloldali vezetésű önkormányzatnak.

A II. kerület egymilliárddal, Kispest 112 millióval, a XIII. kerület 258 millióval, míg Újbuda 918 millió forinttal hizlalta a SZIN-KER-t – a már említett megbízásokon kívül.

A Motingatlan ügyvezetőjének vallomásából számos fontos részlet derül ki, a dokumentumot szemléző Pestisrácok.hu szerint a legérdekesebb mondatok így szóltak: „2020 közepe tájékán megkeresett S. András (a Szin-Ker ügyvezetője – a szerk.), hogy ők nyertek pár DK-s vezetésű kerületben építési munkákat, és különböző pénzkifizetéseket kellene cserébe teljesíteniük politikusoknak.“

Azaz a Motingatlan-vezér nem mást állít, mint hogy zsíros munkákért cserébe korrupciós kapcsolatba kerültek baloldali kerületekkel és politikusokkal. Itt tehát egy, a fővárosi baloldalt átfogó pénzszivattyúról lehet szó, amit a fővárosi adófizetők kárára működtetnek.

Borítókép: Trippon Norbert (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)