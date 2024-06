Vitézy reagált az NVB döntésére: Itt mindenképpen korrekcióra volt szükség

A Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki döntése szerint Karácsony Gergely nyerte meg a főpolgármester-választást. A hivatalos közlés szerint 41 szavazat volt a különbség közte és Vitézy Dávid között.

Az újraszámlálást Vitézy Dávid kezdeményezte, megfellebbezve a hivatalos eredményt, miután szerinte számos helyről érkezett jelzés, hogy szavazókörökben tévesen érvénytelenné nyilvánították az egyébként érvényes szavazatokat, amelyeknél Szentkirályi Alexandra neve mellett egy érvényes jelölt neve mellé is tettek X-et.

Az újraszámolás után Vitézy Dávid interjút adott a Partizánban Gulyás Mártonnak – írja a Mandiner. A főpolgármester kihívója arra a kérdésre, hogy ki nyerte a 2024-es főpolgármester választást, azt válaszolta: négy tízezrelékkel Karácsony Gergely nyert. – Gratuláltam is neki hozzá – tette hozzá Vitézy Dávid, majd azzal folytatta, hogy azért nem tud egyértelműbben válaszolni, mert maga Karácsony Gergely jelentette be, hogy megtámadja a választás eredményét, annak ellenére is, hogy ő nyert.