Ezt történt a Wizz Air szurkolói járatával, a légitársaság közleményt adott ki

„A Wizz Air a mai napon Budapestről négy, Debrecenből egy szurkolói járatot indított Kölnbe, a labdarúgó Európa-bajnokság mai mérkőzésére. A repülőgépek hajnalban, a tervezett időben elindultak, és már meg is érkeztek a célállomásra. A légitársaság ma délelőtti, menetrend szerinti, Dortmundba tartó járata a nemzetközi légi közlekedési kapacitáshiányok miatt azonban csak késve tud elindulni, így azok a meccsre tartó utasok, aki a szurkolói járat helyett erre váltottak jegyet, a menetrendhez képest késve érkeznek Dortmundba. A Wizz Air munkatársai, ahogy mindig, úgy most is mindent megtesznek annak érdekében, hogy a lehető legkisebb késéssel érjenek oda az utasok a célállomásra, és a meccsre tartók mielőbb folytatni tudják útjukat Kölnbe is, hogy személyesen szurkolhassanak a magyar csapat sikeréért. A légitársaság a dortmundi menetrend szerinti járatával kapcsolatos kellemetlenségek miatt elnézést kér.”

Megérkeznek-e időben a drukkerek?

A gépnek 8.25-kor kellett volna indulnia, s 10.29-kor szállt fel.

Mint azt az Origó cikkében megjegyezte, a szurkolók félelme nem alaptalan, hogy odaérnek-e a meccsre, hiszen tömegközlekedéssel közel másfél óráig tart az út a dortmundi repülőtérről Kölnbe, és a stadionba beléptetés sem egy percet vesz igénybe.