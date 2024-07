A világrendszerváltás egyik nyertese lehetünk

– A magyar miniszterelnök minden évben két nagyobb, a hosszú távú stratégiára koncentráló beszédet is mond, az évértékelőt és a tusványosi előadást sorolhatjuk ide. Az idei tusnádfürdői beszéd még a megszokottnál is alaposabb és hosszabb távon gondolkodó előadás volt. Kevés európai vezető politikus van jelenleg, aki képes és hajlandó is ilyen távlatokban gondolkodni, és saját hazájának stratégiai jövőképet adni – fogalmazott lapunknak Szikra Levente, az Alapjogokért Központ vezető elemzője Orbán Viktor tusványosi szabadegyetemen elmondott beszédét értékelve.

A szakértő szerint ilyenre hatalmas szüksége van az euró­pai országoknak, hiszen többségük csak sodródik a világpolitikai események folyamában.

Mint jelezte, Orbán Viktor alapvetően olyan bel- és külpolitikai célokat vázolt fel, amelyek a kormány eddigi politikájából is következtek, ugyanakkor jóval részletesebben és alaposabban támasztotta alá ezeket a hétköznapokban megszokottakhoz képest.

– A beszédben meghatározott keretek és célok jelentik a legjobb esélyt Magyarországnak arra, hogy a most zajló geopolitikai átalakulás – a miniszterelnök szavait idézve világrendszerváltás – nyertesei közé tartozzon – tette hozzá.

Kiemelt figyelem

A miniszterelnök által felvázolt magyar nagystratégiával kapcsolatban a szakértő szerint az a legfontosabb, hogy a magyar érdekkel szemben áll a blokkosodás, azaz amikor a világ nagyhatalmai köré szerveződő szövetségi rendszerek között nincs gazdasági-kereskedelmi kapcsolat sem.

Magyarországnak meg kell őriznie a szuverenitását, és az ebből fakadó mozgástér kihasználásával a lehető legtöbb kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést kell kialakítania a világ országaival. Ezt szokás konnektivitásnak is nevezni

– jegyezte meg Szikra Levente.