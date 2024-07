Lánchíd-botrány: folytatódnak a tanúkihallgatások Vig Mór költségvetési csalási ügyében

Vig Mór Sunstrike Kft. nevű cégével korábban szerződéses viszonyban levő tanúkat hallgatott és hallgat meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a Lánchíd felújításával kapcsolatos költségvetési csalási ügyben – tudta meg a Magyar Nemzet. Lapunk úgy értesült: a nyomozók a tanúkat részletesen kikérdezik a Sunstrike-kal fenntartott üzleti kapcsolatukról. Kérdésünkre a NAV nem erősítette meg, de nem is cáfolta a tanúkihallgatásokra vonatkozó információinkat.

Vig Mór botrányos ügyéről először 2023 novemberében értesülhetett a közvélemény, amikor a NAV nyomozói őrizetbe vették az ügyvédet, aki nem más, mint az Amnesty International Magyarország igazgatójának, Vig Dávidnak a testvére. A NAV Bűnügyi Főigazgatósága több száz milliós számlagyár működtetésének gyanújával házkutatást is tartott a bukott jogásznál, valamint további 32 budapesti helyszínen is megjelentek a nyomozók. Ennek eredményeként dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Ugyanennek az eljárásnak a keretében házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

Lánchíd-botrány

Az A-Híd Tarlós István főpolgármestersége alatt nyerte el a hídfelújítási munkálatokat, ám a 2019-es önkormányzati választáson diadalmaskodó Karácsony Gergely-féle városvezetés új közbeszerzést írt ki, mivel túl drágának találta a befutó cég ajánlatát. A pályázaton ismét az A-Híd lett a győztes, amely ezúttal jelentősen drágábban végezte el ugyanazt a munkát – bruttó 21,8 milliárd helyett 26,8 milliárd forint lett a projekt ára. További változás volt a Tarlós-féle közbeszerzéshez képest, hogy a vállalkozónak járó előleg mértékét a korábbi hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték és összességében kevesebb műszaki tartalommal valósult meg a felújítás.

Visszatérve az A-Híd ügyéhez: 2020 novembere és 2022 júliusa között a társaság 1,4 milliárd forintot utalt Vig Mór cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek. Ezt követően ebből az összegből továbbutaltak kilencszázmillió forintot Vig magánszámlájára, illetve ügyvédi letéti számlájára. A gyanú szerint a továbbutalások a szélhámos ügyvédhez köthető számlákra jellemzően ugyanazokon a napokon történtek, mint amelyken az A-Híd Zrt.-től a pénzek a Sunstrike Kft.-hez érkeztek, az összegeket pedig rövid időn belül készpénzben felvették a számlákról.

A felek azonban azzal nem számoltak, hogy Vig Mórt 2022 januárjában eltiltják praxisa gyakorlásától, amely miatt nem használhatja tovább ügyvédi letéti számláját. Így került a képbe Hegedüs Dániel ügyvéd, akihez szintén kiszálltak az adónyomozók. A jogász a saját ügyvédi letéti számlájára utalta a Sunstrike Hungary Kft.-hez érkező összegeket, és további mintegy ötszázmillió forintot felvett készpénzben.

Közpénzből készpénz

Az ügy egyik lényeges körülménye, hogy nemcsak a NAV, hanem a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (Kehi) is vizsgálatot indított, majd a közreadott részjelentésükben megerősítették a fenti információkat, egyben porrá zúzták Karácsonyék addigi védekezését. A főváros balliberális vezetése ugyanis azzal érvelt, hogy a renoválás és a kétes pénzmozgások között nincs időbeli egybeesés. Csakhogy a Kehi egyértelműen rámutatott, hogy a másfél milliárd forint egésze a közbeszerzési eljárás alatt, 1,3 milliárd forint pedig a kivitelezési szerződés megkötése után került az A-Hídtól a számlagyáras exügyvéd cégéhez.

Az igazi fordulat azután következett be, hogy Budai Gyulánál jelentkezett egy bennfentes, aki feltárta, miként szivattyúztak ki másfél milliárdot a Lánchíd-projektből, amit Vig Mór és Hegedüs felvett készpénzben. Ezekkel az összegekkel Vig egy, a Mammut bevásárlóközpontnál megtalálható biztonsági cég vezetőjével „számolt el”, onnan pedig az összegek jó része a budapesti baloldal kezébe került.

A sajtó azt is kiderítette, hogy a szóban forgó biztonsági cég az Árgus-Security Vagyonvédelmi Kft. Annak egyik tulajdonosa Apáthy Zoltán Endre, az ő édesapja pedig nem más, mint Apáthy Endre, akinek a családi érdekeltségébe tartozik az A-Híd Zrt. Amennyiben tehát igazak a bennfentes levélíró állításai, a Lánchíd-beruházásból „kimentett” közpénzek az azt végző A-Híd tulajdonosi köréhez kerülhettek vissza, ahonnan az összegek a levélíró szerint a budapesti Városházán, baloldali politikusoknál landoltak. A volt elszámoltatási kormánybiztos ezek után feljelentést tett, a Nemzeti Nyomozó Iroda pedig hivatali vesztegetés gyanújával elrendelte a nyomozást. Az ügyet a rendőrség végül átadta a számlagyárügyben már hónapok óta költségvetési csalás gyanújával nyomozó NAV-nak, amely tavaly novemberben Vig Mórt is őrizetbe vette.