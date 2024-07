Tényleg termálvíz lesz lassan a Balatonból?

A tartós kánikula hazai vizeinket is alaposan felmelegítette. A HungaroMet csütörtöki adatai szerint:

a Balaton Siófoknál 26 Celsius-fokos,

a Velencei-tó Agárdnál 29 Celsius-fokos,

a Fertő tó Fertőrákosnál 24 Celsius-fokos,

a Tisza-tó Tiszafürednél 27 Celsius-fokos.

Ami legnagyobb folyóinkat illeti, a Duna Mohácsnál a legmelegebb 25 Celsius-fokkal, a Tisza pedig Tokajnál 29 Celsius-fokkal.

„Lassan olyan, mint a termálvíz” – jellemzi sok nyaraló a Balaton vízhőmérsékletét, pedig nyaranta ebben az értékben nincs semmi szokatlan. Tavaly ugyanebben az időszakban 29 Celsius-fok fölött is járt a tó vize. A rekordtól pedig még nagyon messze jár.

A hivatalos adatok szerint ugyanis 2003 júniusában és 2006 júliusában Siófoknál egészen 31 Celsius-fokig melegedett a Balaton.

Joggal merül fel a kérdés, hogyan mérik egyáltalán a víz hőmérsékletét? Tavak esetében szabvány szerint a parttól 30 méterre elhelyezett bójánál, egyméteres mélységben rögzítik az automaták az adatokat (ezeket országosan itt akár mi is követhetjük). Erre azért van szükség, mert a vízfelszín közelében gyorsabban változik a hőmérséklet. Persze a Balaton hőmérséklete sem egységes. A víz a sekélyebb déli parton hamarabb felmelegszik, de így is könnyen előfordulhat, hogy az egyes mérőpontok között többfokos eltérés tapasztalható.

Magas a vízállás

A vízügy adatai azt mutatják, hogy a 35 Celsius-fok feletti levegő-hőmérsékletet ellenére a tó csak lassan apad. Jelenleg 116 centis, a vízszint négy napja nem változott – hívta fel rá a figyelmet az Infostart.

Ennek az az oka, hogy alig van szél és hihetetlenül magas a páratartalom, ez pedig megakadályozza a további párolgást.

Fotó: Vasvári Tamás

A vízminőség kiváló

Jó hír ráadásul, hogy a kánikula nem okoz algavirágzást legnagyobb tavunkban

– derült ki a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézetének (BLKI) kutatóinak bejegyzéséből. – A Balaton legalgásabb területén ez az érték most körülbelül 20 mikrogramm/liter, tehát jelentősen alatta van az egészségügyi határértéknek, és szerencsére most a tó nyugati területén is az ártalmatlan fecskemoszatok az uralkodó szervezetek – mondta Somogyi Boglárka, a BLKI kutatója.