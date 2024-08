Bagdy Emőke is megszólalt az iskolai telefonhasználat korlátozásáról

Gyakorlatilag már kármentésben vagyunk, hiszen miután felmérték, kutatták ennek a folyamatnak a romboló hatásait, most kapkodunk, hogy csináljunk valamit. Tudom, hogy a korlátozás valóban az egyedüli lehetőség. Kívülről, hatalmi szóval korlátozzunk, de csak akkor, ha az, akit korlátozni akarunk, még nincs mellettünk a saját döntésével.

– jelentette ki Bagdy Emőke, aki szerint mivel az emberek félnek a büntetéstől, ezért kényszerítik is magukat, hogy lemondjanak akár egy szokásról vagy használati tárgyról.

Jelenleg az iskolák házirendje jogosult rendelkezni erről a kérdésről, azonban az okostelefonok egyre nagyobb elterjedése miatt szükségessé vált az egységes szabályozás, amelyet minden intézményben alkalmazni lehet. A mobiltelefonok iskolai használatát korlátozó jogszabályban ugyanakkor az is szerepel, hogy vannak olyan digitális eszközök, laptopok, tabletek, adott esetben a mobiltelefon is, amely egy-egy tanórán digitális taneszközként is megjelenhet, éppen ezért azt a lehetőséget továbbra is biztosítani kell, hogy ezeket a pedagógus által meghatározott esetekben a diákok tanulási céllal használhassák.