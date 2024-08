Erdei Zsolt: Lehet, hogy Imane Helif botránya miatt törlik a versenyszámok közül az ökölvívást

Az Imane Helif körüli botrány akár elvezethet ahhoz is, hogy a következő nyári olimpián már nem lesz a versenyszámok között az ökölvívás – mondta Erdei Zsolt az Origónak. Az egykori világbajnok szerint csak egy átlátható ellenőrzési rendszerrel lehetne megelőzni a hasonló eseteket.

Ahogy arról a Magyar Nemzet is több ízben beszámolt, éppen akkor, amikor az ökölvívás jövője kétségesnek tűnt az olimpiai programban, talán a sportágat érintő egyik legnagyobb botrány robbant ki a párizsi olimpián. Az algériai Imane Helif és a tajvani Lin Ju-ting nemiségével kapcsolatban nem is kellett volna semminek történnie azon kívül, hogy az említett két bunyós messzire elkerüli az 57 és a 66 kilós női ökölvívó mezőnyt. Ugyanis ahogy azt lapunknak Kovács Kokó István elmondta, mindketten benne voltak abban az öt ökölvívóban, akiket bizonyos külsőségek miatt gendervizsgálatnak vetettek alá. Mind az ötükről – tehát Helifről és Linről is – kiderült, hogy X- és Y-kromoszómával is rendelkeznek, azaz biológiailag férfiak.

Erdei Zsolt szerint a botrány miatt veszélyben van az ökölvívás

Amennyiben az algériai Imane Helif valóban férfi, vagy férfi kromoszómával rendelkezik, akkor teljesen egyértelműen megvalósult az egyenlőtlen küzdelem a párizsi olimpián

– mondta Erdei Zsolt a lapnak párizsi olimpia egyik legnagyobb botrányáról. Az egykori profi ökölvívó-világbajnok kijelentette, hogy ebben az ügyben ő nem tud igazságot tenni, mert a mai napig egymással teljesen ellentétes információk látnak napvilágot – írta a lap.

Erdei Zsolt arról is beszélt, hogy a mostani botrány miatt továbbra is fennáll annak a lehetősége, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság törli a versenyszámok közül az ökölvívást.

Mivel 2028-ban az ökölvívás szülőhazájában, az Egyesült Államokbeli Los Angelesben lesz a nyári olimpia, ezért van esélye annak, hogy ez nem fog végül megtörténni, de a lehetősége továbbra is fennáll.

Erdei Zsolt hangsúlyozta: ezt a helyzetet csak egy tiszta és átlátható ellenőrzési rendszer tisztázhatná. Bízik benne, hogy a nemzeti szövetségek összefogása révén a 2028-as olimpia előtt sikerül egy ilyet létrehozni, és akkor elkerülhető lesz, hogy olyan helyzet jöjjön létre, mint most a párizsi olimpián – olvasható a lap oldalán.