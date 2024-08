Már nyolc emberrel végzett a nyugat-nílusi láz, és a szakemberek szerint ez még csak a kezdet

Újabb nyugat-nílusi lázzal fertőzött betegeket diagnosztizáltak hazánkban. A legfrissebb járványügyi jelentés szerint két-két megbetegedést Budapestről és Csongrád-Csanád vármegyéből, egy beteget Hajdú-Bihar vármegyéből jelentettek.

A héten diagnosztizált esetekkel így az idén nyilvántartott megbetegedések száma hétre nőtt, az érintettek a legtöbb esetben ráadásul itthon kapták el a fertőzést.

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ tájékoztatása szerint a betegek 71,4 százaléka férfi, az érintettek életkora 51–74 év között volt, valamennyi beteg idegrendszeri tünetekkel, vagyis tudatzavarral, fejfájással és aluszékonyság miatt kerültek kórházba, a tünetek alapján pedig azonnal felmerült a gyanúja, hogy egy ritka, ám annál veszélyesebb kórról lehet szó.

Egyre több az áldozat

A nyugat-nílusi láz egyre több halálos áldozatot követel, az ECDC közlése szerint nyolcra nőtt a betegségben elhunytak száma Európában: a legtöbb haláleset Görögországban történt, itt összesen öt ember életét nem tudták megmenteni, Olaszországban ketten, Spanyolországban pedig egy ember halt meg a szúnyogok által terjesztett vírusfertőzés miatt.

Az európai járványügyi hivatal szerint a kontinensen eddig bejelentett összes eset a várt tartományon belül van, annak ellenére, hogy Görögországban és Spanyolországban a megbetegedések száma magasabb, mint a korábbi években.

A szervezet ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a betegség terjedésének még koránt sincs vége, a forró, kánikulai időjárás ugyanis kedvez a nyugat-nílusi láznak, így tovább nő a megbetegedések száma a következő hetekben, hónapokban is.

Nem ritka a veszélyes kór már hazánkban sem

Az elmúlt hetekben egyre több beteget diagnosztizáltak hazánkban is, az állatról emberre terjedő kór tünetei mondhatni átlagosak, más vírusfertőzésekre is jellemzőek: a fejfájás, láz mellett végtagfájdalom, kötőhártya-gyulladás is előfordulhat, valamint a gyerekeknél kiütés is jelentkezhet. A legtöbb esetben kezelés nélkül meggyógyulnak a fertőzöttek.

Egyes esetekben viszont súlyos szövődményeket okoz a vírus: agyhártya- és agyvelőgyulladást idézhet elő, valamint májgyulladás, szívgyulladás, hasnyálmirigy-gyulladás is kialakulhat a fertőzés nyomán.

Az elsődleges vírusgazdák a vadmadarak, közöttük szúnyogok révén terjed, az emberre vagy más állatokra is szúnyogcsípés útján kerül át a kórokozó. A vírus nagy távolságokra a költöző madarak révén jut el. Magyarországon először a hatvanas években jelentették a nyugat-nílusi vírust.