Simicskó István: A béke támogatása keresztény kötelességünk

– Bár az emberi történelmet végigkísérik a konfliktusok, összetűzések és háborúk, mégis a tragédia sokkal húsbavágóbb megtapasztalása az, amikor közvetlen szomszédságunkban robban ki egy százezrek halálát, egész nemzetek szenvedését követelő csatározás. 2022. február vége óta immár majdnem négy esztendő telt el, hogy Oroszország és Ukrajna véres küzdelmet vív egymással – fogalmazott lapunknak Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy kereszténydemokrata politikusként, korábbi honvédelmi miniszterként elborzasztják azok a folyamatok, amelyeket Nyugat-Európában lát, az uniós politikai vezetés a mielőbbi befejezés helyett mindent megtesz az öldöklés meghosszabbítása érdekében.

Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

Hazánk sikere a békecsúcs

– Mi, magyarok, az első perctől kezdve következetesen állítottuk: ennek az egymásnak feszülésnek nincs megoldása a hadszíntéren, emiatt azonnal fegyverszünetet, majd a nemzetközi közösség által is támogatott békemegállapodást kell elérni, hiszen naponta százak és ezrek halnak meg értelmetlenül a fronton és a hátországból is rengetegen menekülnek el – fogalmazott.

A politikus kiemelte: néha úgy látszik, hogy a magukat kifinomultnak, kulturáltnak és az emberi jogokra különösen érzékenynek valló európai vezetők gazdasági és politikai érdekek miatt egyre gyakrabban hunynak szemet, ha döntésükkel emberi sorsokat tesznek tönkre, és sutba dobják az Európai Unió keresztény gyökereit.

Ők négy év után is fegyverek küldésében és a gazdasági szankciókban, mi a lehető legszélesebb humanitárius segítségben és a békekötés feltételeinek megteremtésében látjuk a megoldás irányát. Ezen törekvésünk sikerét jelentette, amikor az USA és Oroszország is elfogadta, hogy a magyar fővárosban, Budapesten tárgyaljanak a háború lezárásáról

– tette hozzá.

Meg kell állítani a háborús spirált

A kereszténydemokrata politikus megjegyezte, hogy a nemzetközi helyzet nyugtalanító. Felidézte, hogy milyen híreket olvasni a világsajtóban Oroszország és Ukrajna kapcsán: újabb és erősebb fegyverrendszerek bevetése mindkét oldalon, minden gazdasági, diplomáciai és energetikai kapcsolat megszüntetése, a zárolt orosz vagyon egyoldalú értékesítése. Az uniós hitelfelvétel a háborús kiadások finanszírozására és a fegyverkezés elősegítésére, valamint Ukrajna gyorsított eljárásban történő, elvárásmentes csatlakoztatása az Európai Unióhoz.

Egymás után vezeti vissza egyre több állam a sorkötelezettséget és deklarálják: fel kell készülni egy direkt háborúra Oroszországgal a következő öt esztendőben. Ezek az intézkedések nem segítik, hogy a fegyverek végképp elhallgassanak. Tényleg nincs más út, hogy ezt a háborús spirált megállítsuk, csak az azonnali béketárgyalások megkezdése

– tette hozzá.