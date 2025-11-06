békeEurópai UnióUkrajnaSimicskó IstvánKDNP

Simicskó István: A béke támogatása keresztény kötelességünk

Az orosz–ukrán háború helyzetéről és az Európai Unió hibás álláspontjáról is szót ejtett Simicskó István a lapunknak adott interjúban. A KDNP frakcióvezetője szerint az unió vak és tehetetlen az ukrajnai háborúval kapcsolatban, ezzel szemben hazánk elkötelezett a béke mellett. A politikus kitért arra is, hogy a kormány milyen támogatásokkal segíti a magyar embereket a nehéz körülmények közepette.

Máté Patrik
2025. 11. 06. 5:13
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Bár az emberi történelmet végigkísérik a konfliktusok, összetűzések és háborúk, mégis a tragédia sokkal húsbavágóbb megtapasztalása az, amikor közvetlen szomszédságunkban robban ki egy százezrek halálát, egész nemzetek szenvedését követelő csatározás. 2022. február vége óta immár majdnem négy esztendő telt el, hogy Oroszország és Ukrajna véres küzdelmet vív egymással – fogalmazott lapunknak Simicskó István. A KDNP frakcióvezetője megjegyezte, hogy kereszténydemokrata politikusként, korábbi honvédelmi miniszterként elborzasztják azok a folyamatok, amelyeket Nyugat-Európában lát, az uniós  politikai vezetés a mielőbbi befejezés helyett mindent megtesz az öldöklés meghosszabbítása érdekében.

20250303 Budapest Simicskó István Országgyűlési képviselő, és a KDNP frakcióvezetője. fotó: Ladóczki Balázs (LB) MW
Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

Hazánk sikere a békecsúcs

– Mi, magyarok, az első perctől kezdve következetesen állítottuk: ennek az egymásnak feszülésnek nincs megoldása a hadszíntéren, emiatt azonnal fegyverszünetet, majd a nemzetközi közösség által is támogatott békemegállapodást kell elérni, hiszen naponta százak és ezrek halnak meg értelmetlenül a fronton és a hátországból is rengetegen menekülnek el – fogalmazott.

A politikus kiemelte: néha úgy látszik, hogy a magukat kifinomultnak, kulturáltnak és az emberi jogokra különösen érzékenynek valló európai vezetők gazdasági és politikai érdekek miatt egyre gyakrabban hunynak szemet, ha döntésükkel emberi sorsokat tesznek tönkre, és sutba dobják az Európai Unió keresztény gyökereit.

Ők négy év után is fegyverek küldésében és a gazdasági szankciókban, mi a lehető legszélesebb humanitárius segítségben és a békekötés feltételeinek megteremtésében látjuk a megoldás irányát. Ezen törekvésünk sikerét jelentette, amikor az USA és Oroszország is elfogadta, hogy a magyar fővárosban, Budapesten tárgyaljanak a háború lezárásáról

– tette hozzá.

 

Meg kell állítani a háborús spirált

A kereszténydemokrata politikus megjegyezte, hogy a nemzetközi helyzet nyugtalanító. Felidézte, hogy milyen híreket olvasni a világsajtóban Oroszország és Ukrajna kapcsán: újabb és erősebb fegyverrendszerek bevetése mindkét oldalon, minden gazdasági, diplomáciai és energetikai kapcsolat megszüntetése, a zárolt orosz vagyon  egyoldalú értékesítése. Az uniós hitelfelvétel a háborús kiadások finanszírozására és a fegyverkezés elősegítésére, valamint Ukrajna gyorsított eljárásban történő, elvárásmentes csatlakoztatása az Európai Unióhoz.

Egymás után vezeti vissza egyre több állam a sorkötelezettséget és deklarálják: fel kell készülni egy direkt háborúra Oroszországgal a következő öt esztendőben. Ezek az intézkedések nem segítik, hogy a fegyverek végképp elhallgassanak. Tényleg nincs más út, hogy ezt a háborús spirált megállítsuk, csak az azonnali béketárgyalások megkezdése

– tette hozzá.

A frakcióvezető emlékeztetett, hogy Magyarországnak a kezdetektől hatalmas ellenszélben kellett ellenállnia a háborús nyomásnak. Szerinte egyre több uniós tagállam polgárai kezdik felismerni, hogy a kormányaik által erőltetett háborúpárti, szankciópárti és békeellenes, valamint az uniót végzetesen meggyöngítő politika nem vezet sehová.

Szlovákia után most Csehország is ebbe az irányba lépett, de nem szabad elfelejtenünk, hogy év eleje óta az Egyesült Államok is mellettünk áll, és szakítva a háborús politikájával, immár a békés lezárást próbálja elérni. A háborúellenes szövetség egyre bővül, hiába Brüsszel szűklátókörűsége. Ma Trump elnök jelenti az egyetlen erőt és az esélyt, hogy nyugvópontra kerüljön ez az értelmetlen testvérháború. Ezért is volt remek hír, hogy hazánk miniszterelnöke lehet a házigazdája az amerikai és az orosz vezető békekonferenciájának

– fogalmazott Simicskó István.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és António Costával, az Európai Tanács elnökével Brüsszelben
Az Európai Unió vak és tehetetlen az ukrajnai háború ügyében (Fotó: NurPhoto/AFP/Nicolas Economou)

Szerinte az EU amennyire közel van ehhez a háborúhoz, olyannyira vak és tehetetlen ezzel kapcsolatban. A politikus úgy véli, hogy az EU nem látja, hogy a szűkös erőforrásait egy olyan feneketlen kútba önti, ahol az nem életeket ment vagy tesz jobbá, hanem gazdasági lejtmenetet eredményez saját polgárai számára, és távolítja az értelmes párbeszéd lehetőségét a háborúzó felek között.

Sőt, a háborút immár saját háborújuknak nevezik vezető brüsszeli bürokraták

– tette hozzá.

A frakcióvezető megjegyezte, hogy az Európai Unió nem egységes az orosz–ukrán háború kérdésében, világviszonylatban azonban a józan hangok vannak többségben. Kiemelte, hogy Magyarország különleges helyzetben van, hiszen keresztény-nemzeti kormánya konzekvensen békepárti politikát képvisel és teszi mindezt Európában egyedülálló támogatottsággal. Emlékeztetett, hogy az október 23-i nemzeti ünnepen tartott Békemeneten egy igazán látványos tömeggel fejezték ki akaratukat a polgárok, hogy nem kérnek a háborúból és az azt támogató hangokból. Simicskó István ezért köszönetet mondott a résztvevőknek.

Hozzátette: nálunk a világon is egyedülálló módon a nemzeti konzultációval hazánk állampolgárai kifejezhetik akaratukat abban a sorsdöntő kérdésben, hogy támogatják-e az orosz energiáról való leválást, amely bizony jelentős áremelkedést eredményezne a gazdaság szinte minden területén.

 

A magyar emberek az elsők

– Számunkra mindig és bármilyen nehéz körülmények között a magyar emberek az elsők, ezért a jelenlegi gazdasági helyzetben sem megszorításokban gondolkodunk, hanem végigvisszük a családi adócsökkentési és az otthonteremtési programot, a béremeléseket és a 14. havi nyugdíj bevezetését – szögezte le.

A politikus kiemelte, hogy párját ritkító módon segítik a családokat: a háromgyermekes édesanyák után a jövő évtől fokozatosan adómentessé válnak a kétgyermekes anyák is. De a fiatalok támogatása mellett az időseket is megbecsülik a 14. havi nyugdíj bevezetésével, hiszen az életüket végig dolgozó emberek megérdemlik a maximális segítséget.

Magyarországon mindenki számára elérhetőnek kell lennie a saját otthonnak

– folytatta a kereszténydemokrata politikus, kiemelve, hogy a fix 3 százalékos Otthon start a rendszerváltozás óta a legsikeresebb hitelprogram.

A jövedelmekkel kapcsolatban Simicskó István közölte, a szociális szférában az eddigi béremeléseket követően – 2010-ben az átlagbér 137 ezer forint volt, most ötszázezer –, január elsejétől tizenöt százalékos emelés lesz, a nevelőszülőkre fordított forrásokat pedig megduplázzák. De a kulturális ágazatban szintén tizenöt százalékos béremelést hajtanak végre.

Emellett február 28-ig marad, sőt további termékkörökkel bővül az árréscsökkentés, ami szintén segíti a családokat és a nyugdíjasokat

– jegyezte meg a frakcióvezető.

Hangsúlyozta, hogy a magyar gazdák is számíthatnak a kormányra: amellett, hogy megvédik őket az ukrán gabonaimporttól, fenntartva a silány minőségű és génmanipulált ukrán terményekre vonatkozó importtilalmat, agrár adócsökkentés kezdődik. A mezőgazdasági vontatók pótkocsijai mentesülnek az adófizetés alól, az erdő ingatlanok pedig a termőföldnek minősülő ingatlanokkal egy kategóriába kerülnek, így a termőföldhöz hasonlóan az erdőre sem lehet települési adót kivetni. Továbbá az ötszázalékos áfakulcsot kiterjesztik a marha tőkehúsra és a marha belsőségekre is, és ötvenszázalékos jövedékiadó-kedvezményt vezetnek be a kisüzemi habzóborra.

Kitért arra, hogy elindult a 3 százalékos kamatozású vállalkozói hitel is, amely komoly lehetőségeket jelent a kis- és középvállalkozóknak.

Mindebből látható, hogy háborús helyzetben sem engedjük el egyetlen társadalmi réteg kezét sem

– jelentette ki a frakcióvezető. Rámutatott azonban, hogy a béke óriási gazdasági távlatokat nyitna, ezért Magyarország alapvető érdeke, hogy háborúellenes kormánya legyen.

Borítókép: Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekgmo

Génpiszkált szemét Ukrajnából

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Ennyi sületlenséget ritkán lehet egy helyen találni.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu