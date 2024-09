Fülöp Attila: A rendet mindenki szereti, de a rendteremtést sokan utálják

– Milyen visszajelzések érkeztek a vizsgálatokról?

– A leghitelesebb, ha azokat kérdezzük meg, akik szolgáltatóként és fenntartóként végigcsinálják a vizsgálatot a saját munkavállalóikkal. Az elmúlt héten zajlott egy országos értekezlet, amelyen ott voltak a legnagyobb egyházi fenntartók, és elmondták az ellenőrzéssel kapcsolatos tapasztalataikat. Egyöntetűen az volt véleményük, hogy a biztonság érdekében megtett lépés volt a vizsgálatok bevezetése, aminek megvoltak az előzményei. Fontos hangsúlyozni, hogy az elmúlt években is voltak ilyen típusú lépések. Például speciális erkölcsi bizonyítvánnyal lehetett csak belépni a gyermekvédelmi rendszerbe. A mostani sokkal szigorúbb, határozottabb és valódi megoldást jelentő lépés. A fenntartók megnyugvással fogadják, hogy innentől kezdve szűrve vannak a területen dolgozók, még akkor is, ha ez most átmenetileg nehézségeket okoz, és pótolni kell azokat, akik távoznak a rendszerből. Akik viszont maradnak, azokkal tényleg lehet együtt dolgozni, valamint tovább tudják emelni a terület megbecsültségét. Ráadásul csak az állami fenntartású intézményekbe a törvény hatályba lépése óta csaknem kétszáz új dolgozó jelentkezett.

Tehát nem igaz, hogy elmenekültek az emberek és nem hajlandók a gyermekvédelemben dolgozni. Valakinek pont az jelent megnyugvást, hogy a gyermekvédelemre ezentúl nem félig sanda szemmel néz valaki, hogy hallott egy bicskei ügyről vagy egy régi abuzálásról. Ezen a területen mindenkinek lesz egy pecsétes papírja arról, hogy alkalmas és elkötelezett.

– Hogyan lehet új embereket a gyermekvédelem területére csábítani?

– Sokat szoktunk arról beszélni, hogy miként lehet a terület megbecsültségét növelni. A gyermekvédelemben már a névadásban van egy óriási ellentmondás. A gyermekvédelem a magyar nyelvben egy rendkívül pozitív szóösszetétel. Ha valaki ezt meghallja, akkor a gyermekről az öröm, a védelemről a biztonság jut az eszébe. Ehhez képest a rendszerben dolgozók tudnak arról a leghitelesebben beszámolni, hogy a gyermekvédelem soha nem szól másról, csak a bizonytalanságról, a legdurvább lelki traumákról és legkilátástalanabb élethelyzetekről. Ráadásul mindezt akár egy-két éves koruktól kezdve élik át a gyermekek. Lelkileg ennél rosszabb helyzetet nem lehet elképzelni. A dolgozókat pont úgy lehet megnyerni, ha azt mondjuk, hogy bár nehéz meló, de aki a szívét is beleteszi a munkába, biztos lehet benne, hogy a mellette dolgozók és a vezetőik rendelkeznek egy olyan típusú minőségbiztosítással, hogy a legjobb szándékkal érkeztek a területre. Ha ez a megbecsültség jelen van, akkor lehet számítani arra, hogy az a külvilág számára is érzékelhető lesz. Természetesen fontos az anyagi megbecsültség is, és én magam is azt szeretném, hogy ezt tovább fokozzuk a gyermekvédelemben dolgozók számára. Az eddigi előrelépéseket további anyagi megerősítéseknek kell követniük a következő időszakban.