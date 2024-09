Orbán Viktor: Magyarország megvédte magát

Magyarország megvédte magát és sokadik alkalommal bizonyítottuk be, hogy meg tudjuk csinálni – fogalmazott Orbán Viktor a TV2 Tényeknek adott interjúban. A miniszterelnök elmondta, hogy az apadás szokott gondot okozni, de most erre sem számítanak, mert az apadás felgyorsult. Hozzátette, hogy nagyon fontos volt az árvíz elleni védekezésben rendkívül fontos volt, hogy a kormány és az önkormányzatok együtt tudtak működni. Jelezte, hogy a vízügyesek még dolgoznak, majd köszönetet mondott a rendvédelmi dolgozóknak az árvíz idején végzett munkájukért.

Jól bejáratott rendszer

A miniszterelnök kitért arra is, hogy van a szakmai védekezésnek egy kritikus pontja, amelyet a nyilvánosság nem igazán ismer. Vannak ugyanis olyan területek, ahol az állam védekezik, van, ahol az önkormányzatok.

Ha az összehangoltság nem megfelelő, lehetnek kellemetlen pillanatok. Az együttműködés kulcsfontosságú

– hangsúlyozta a kormányfő.

Felidézte,

ez az ötödik nagy árvíz, amit közvetlenül miniszterelnökként látott és a legolajozottabb együttműködés most volt.

Valószínűleg annak is köszönhető, hogy jól bejáratott védekezési rendszerünk van, a szomszédos országok és Magyarország védekezése közti különbség nyilvánvaló

– fűzte hozzá Orbán Viktor.

Rávilágított, 1965 óta jól begyakorolta az árvízi védekezést az ország. A magyar vízügyi rendszert és a vízügyesek tudását nagy értéknek nevezte a kormányfő. Beszélt arról is, mindig van olyan hely, ahol improviázálni kell, de egyre kevesebb.

Orbán Viktor hozzáfűzte,

a védműveket jól megépítették Budapesttől délre, de északon, a Dunakanyar, Esztergom, Szigetköz környékén nehezebb a védekezés. Itt nem is lehet előreépített gátakkal védekezni, ami a hullámtérben van, azt viszi a víz.

Kevés kár keletkezett

A miniszterelnök elmondta, hogy

minden árvíz után a vízügy elkészít egy jelentést, hogy miben kell fejlődni, ahogy az a 2013-as árvíz idején is történt.

Ismertette. hogy ez alapján az utóbbi években több helyen mobil gátakat építettek. – Mindig vita van arról, hogy építsünk keresztbe is gátat, azonban én ettől óvakodok – tette hozzá. Szót ejtett róla, hogy hazánk jobban fel tud készülni a védekezésre, mivel 2-3 nap késéssel jelenik meg az áradás Magyarországon a környező országokhoz képest. Elmondta, hogy közegészségügyi rendrakást is tartani kell az áradás után, továbbá kitért arra is, hogy nem keletkezett nagy kár az árvíz miatt.

Kár nem sok keletkezett, hiszen a víz bent maradt a mederben

– világított rá Orbán Viktor, aki hozzáfűzte azt is, hogy

keletkezett némi mezőgazdasági kár a Lajta mentén, de a nagy tétel a védekezés költsége volt inkább, a rengeteg ember a gátakon, a túlórák, ilyenkor vastagon fognak a ceruzák. Kétmillió homokzsák, amelyekbe nagyjából 5500 tonna körüli homok került, plusz hatezer ember dolgozott.

– Most, hogy túl vagyunk rajta, kicsit könnyedén beszélgetünk az egészről, de ez egy nagy árvíz volt, úgy marad meg a tankönyvekben, mint a Dunán tapasztalt egyik legnagyobb árvíz – tette hozzá

A kormányfő beszélt a brüsszeli pénzekről is, amelyeket árvízvédelemre, kárelhárításra szántak, de ezek „olyan biztonytalanok, mint a kutya vacsorája”. A kormányfő úgy vélte, képesnek kell lennünk arra, hogy Brüsszel nélkül megvédjük az országot.

Háború és gazdasági átalakulás

Orbán Viktor kitért arra is, hogy két nagy baj időszakát éljük, az egyik a háború maga.

Rengeteg ember meghal, és ez mindig baj. Ráadásul a szomszédunkban. Ráadásul keresztény emberek, miközben Európa népessége egyre fogy. A másik kihívás, amivel szembenézünk, hogy teljesen átalakult a világgazdaság a háborútól függetlenül is, és a jövő nagy kérdése, hogy kinek sikerül ehhez alkalmazkodnia. Európa ebben nem jár élen

– jegyezte meg a miniszterelnök, aki szerint Magyarország tudja, hogy mi történik, a kérdés azonban az, hogy tud-e ehhez alkalmazkodni.

A miniszterelnök ismertette, hogy

a nagy országok a világgazdaság kettészakításán dolgoznak, és arra akarják kényszeríteni a kisebb országokat, hogy egyik vagy másik oldalra álljanak.

Meg kell őrizni egy gazdaság semlegességét, és akkor Magyarország sikeres lesz

– tette hozzá Orbán Viktor. Elmondta, hogy van egy terve, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani, ezt pedig szerdán a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, egy konferencián fogja részleteiben bemutatni.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)