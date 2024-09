Hol lehet az új orosz–ukrán határ? + videó

A CPAC Hungaryknak – most már a harmadik volt idén – az egyik eredménye a Wokebusters mozgalom, a másik pedig a Patriots for Europe (Patrióták Európáért) – hangsúlyozta a műsorban Törcsi Péter. Az idei CPAC budapesti színpadán nagyjából minden olyan pártból volt felszólaló, amelyek megalakították az új európai parlamenti frakciót. – Jelentős színpadot tudtunk ácsolni ezeknek a politikusoknak és az is volt a cél, hogy legyen egy állandó együttműködés ezek között az erők között – fejtette ki az operatív igazgató.

Számos kezdeményezésbe fogott az Alapjogokért Központ – nyilvánvaló, hogy ennek a zászlóshajója a CPAC Hungary és az együttműködés a nemzetközi és az amerikai CPAC-ekkel –, ebből kinőtte magát egy Wokebusters mozgalom, amely egyre nagyobb elánnal veti bele magát a küzdelembe – ismertette Koskovics Zoltán. Abba bízunk, hogy nemcsak Magyarországon, nemcsak Európában, hanem Észak-Amerikában is számos wokebuster fog jelentkezni, olyan emberek, akik hajlandók és képesek tenni annak érdekében, hogy most már ne védekezzünk, hanem támadásba lendüljünk a progresszív ideológiával szemben – hangsúlyozta a geopolitikai elemző.