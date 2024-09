Szentendre felkészült az áradás megfékezésére

– Szentendre felkészült az árvízre, mindent megtettünk, amit megtehettünk. Lehetnek persze meglepetések, de azok elhárítására is igénybe veszünk majd minden rendelkezésünkre álló eszközt – mondta Fülöp Zsolt polgármester a Duna-parton. Köszönetet mondott a védekezésben részt vevőknek, a vízügynek, a honvédségnek, a rendőrségnek, a katasztrófavédelemnek, a városi szolgáltatónak, a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálatnak, a polgármesteri hivatal munkatársainak és annak a nagyszámú önkéntesnek, akik nélkül ma nem lennének készen a védelmi munkákkal.

Fülöp Zsolt szerint továbbra is nagy szükség van az önkéntesek segítségére a gátak figyelésében is, ezért azt kérte a szentendreiektől, illetve a segíteni akaróktól, hogy jelentkezzenek a városi ügyfélszolgálaton telefonon vagy e-mailben. Javasolta, hogy a Szentendrére készülők az árvízi helyzetre való tekintettel egyelőre ne látogassanak a városba, vagy ha mégis, a magasabban fekvő utcákat vegyék célba, ne a Duna-partot, mert akadályozzák az ottani védelmi munkákat.

A Dunakorzót csütörtök déltől lezárták, oda csak a helyben lakók és a védelmi munkálatokban részt vevők léphetnek be. A védmű tetején haladó szentendrei kerékpárutat ugyancsak lezárták, ezért most ott nem lehet kerékpározni. Jelenleg is folyamatosan élő erőkkel kell védeni a gátakat a fegyelmezetlen kerékpárosoktól, akik a tiltást figyelmen kívül hagyva haladnak a gáton, akadályozva az árvízi védekezést.