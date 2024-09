Többmilliós büntetést is kockáztatnak a katasztrófaturisták

„Arra kérünk mindenkit, hogy az árvízi védekezésben dolgozókat ne akadályozzák bámészkodással, fotózkodással. Ezzel nemcsak hátráltatják a munkát, hanem saját testi épségüket is veszélyeztethetik” – hívta fel a figyelmet a rendőrség. A szakemberek és az önkéntesek megfeszítve dolgoznak a védekezésben, ezért azt kérték az érdeklődőktől, hogy segítsék a munkájukat azzal, hogy ne kelljen nézelődő embereket kerülgetniük.

Más lehet, mint aminek látszik

A vízügyi szakemberek szerint a töltések állapota napról napra változik a rájuk nehezedő víznyomástól. Az állagukra vigyázni kell, ezért járművel és gyalogosan egyaránt tilos megközelíteni őket. Az áradó folyó veszélyes, könnyen elsodorhat bárkit.

Arra is kitértek, hogy az elkövetkező időszak válságos napokat hoz az erdei állatoknak is. A folyó elárasztja az élőhelyeket, ezért különösen fontos, hogy a szárazföldet kereső, menekülő vadak nyugalma és a saját biztonságuk érdekében kerüljék a gátak, erdők környékét, lehetőség szerint kutyájukat se arra sétáltassák a gazdik. Túlélésüket azzal segíthetik, ha minél kevésbé zavarják jelenlétükkel az erdészek, vadgazdálkodási szakemberek mentési tevékenységét.

A rendőrség hangsúlyozta:

a lezárt területekre tilos bemenni és parkolni, mert ott vagy víz van, vagy hamarosan lehet.

Ne hajtsanak át elárasztott úton, mert már a bokáig érő víz is elsodorhat egy embert vagy károkat okozhat az autóban. Ráadásul a víz alatt egyéb veszélyes tárgyak lehetnek, akár elmozdult csatornafedél is. Az elöntött területeken a fák gyökerei meglazulhatnak, és akár egy szellő is könnyen kidöntheti őket – sorolták a veszélyeket. Azt kérték a kíváncsiskodóktól, hogy fotózkodás helyett inkább önkéntes munkájukkal segítsék a védekezést.

Nyithatják a pénztárcájukat a mentést akadályozók

Mint arról a Magyar Nemzet cikkezett, a kormány is ugyanerre figyelmeztette az embereket. Mivel ezúttal elhúzódó árhullámra kell számítani, sokáig lesz érvényben harmadfokú készültség. A katonák és a területvédelmi tartalékosok számtalan helyen dolgoznak, és ha szükség lesz rá, bevetik a lánctalpas kétéltű járműveket is.

A kormány arra szólított fel mindenkit, hogy kerüljék a katasztrófaturizmust, ugyanis az nehezíti a védekezést.

Mukics Dániel, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságának szóvivője megerősítette lapunknak: rendszeresen előfordul, hogy balesetek, tűzesetek vagy éppen egy árvíz helyszínén kíváncsiskodók gyűlnek össze, akik akadályozzák a beavatkozók munkáját. Az utóbbi időben egyre inkább megszaporodtak azok az esetek, amikor a nézelődők azért vették elő a telefonjukat, hogy lefényképezzék, videózzák az eseményt a segítségnyújtás helyett. Nem árt tisztában lenni ennek következményeivel, hiszen a tűzoltók beavatkozásának akadályozásáért bírság is kiszabható – ismertette a szóvivő. Hozzátette:

ha valaki akadályozza a beavatkozást, húszezer forinttól egészen hárommillió forintig terjedő bírságra számíthat.

A bírság pontos összege attól függ, hogy milyen mértékben akadályozza valaki a munkálatokban részt vevők munkáját, mekkora az így okozott veszély vagy kár.