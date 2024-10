Kiszámolták: ennyien voltak Orbán Viktor ünnepi beszédén + galéria

– Nagyon sokan, sok tízezren voltak Orbán Viktor mai beszédén – jelezte Deák Dániel a közösségi oldalán. A XXI. Század Intézet vezető elemzője hozzátette:

pedig ez nem volt heteken keresztül előre reklámozva, mint az ellenzéki tünci.

Az elemző arra is rámutatott, hogy „még a balos médiumok is kénytelenek voltak elismerni, hogy tömve volt a Millenáris”. Tele volt a helyszín, sőt még be sem fértek az emberek, olyan sokan érkeztek – jegyezte meg Deák Dániel, aki szintén a helyszínen volt. Emlékeztetett: