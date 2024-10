Miért van lakhatási válság Budapesten?

Mit csinál a lakásügynökség?

Mint arról lapunk korábban beszámolt, a fővárosi önkormányzat éppen a választási kampány előtt hozta létre a lakásügynökséget, amelynek feladata lett volna a fővárosi önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiadása, illetve új ingatlanok bevonása a piacról, majd azok kiadása a piaci árhoz képest húsz százalékkal olcsóbban.

A szervezet azonban olyan eredménytelenül működik, hogy fél év alatt mindössze 25 lakást sikerült a piacon lévő 140 ezer elérhető bérlakásból bevonni a programba.

Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy Budapesten lakhatási válság van, ami Karácsony Gergely felelőssége. A főpolgármester öt éve programjában bérlakásépítést, kollégiumépítések támogatását ígérte, és egy sor más kamuterve is volt. A fővárosi Fidesz–KDNP frakcióvezetője szerint Karácsonyék saját totális lakhatási kudarcukat próbálják elsunnyogni, de ezt a várost ők vezetik.

A probléma megoldását mindig a kormánytól várják, majd most, hogy a kormány megelégelte Karácsony tétlenségét, a Városháza pánikolni kezdett

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra. Karácsony erre úgy reagált, hogy egyeztetést kért a kormányról a lakhatási válságról, pedig a saját háza táján is lenne mit söprögetni.

Az elvileg lakáskiadással foglalkozó Fővárosi Lakásügynökség honlapján a fő feladatuknak azt határozzák meg, hogy egy olyan együttműködést indítsanak el, amely révén bővíteni tudják a biztonságosan és megfizethetően bérbe vehető lakások számát Budapesten. Közlik azt is, hogy a program Budapest Főváros Vagyonkezelő Központtal együttműködésben valósul meg. A vagyonkezelő oldalán azonban szó sincs egyetlen bérlakásról sem, inkább irodák, raktárak bérlésével és értékes ingatlanok eladásával foglalkozik ez a fővárosi társaság.

Árverések, iroda- és üzletbérleti pályázatok

Az itt szereplő ingatlanok egy része ráadásul nem is a fővárosban található, hanem vidéken. A vagyonkezelő központ a tegnapi állapot szerint bérleti pályázaton három ingatlant hirdetett meg. Aki innen szeretne tájékozódni, bérbe vehet például egy V. kerületi, 233 négyzetméter alapterületű alagsori helyiséget irodának havi 729 ezer forint plusz áfa összegért, vagy ha ez mégsem nyerné el a tetszését, egy VI. kerületi 200 négyzetméteres üzlethelyiségbe is beköltözhet, amiért nettó 224 ezer forintot kell fizetni minden hónapban. Kivehető ugyanakkor egy raktárhelyiség is Gyulán, amiért havonta csupán 44 ezer forint plusz áfa összeget kell befizetnie a jelentkezőnek havonta a főváros kasszájába. Érdekesebb tételekkel találkozunk azonban az ingatlaneladási pályázatok között.

Eladásra kínálnak például nyolc hatalmas telket, összességében több mint félmilliárd forintért, két volt iskolaépületet a XI. kerületi Rimaszombati úton és a IX. kerületi Soroksári úton, egy volt mozit a XX. kerületben, egy pinceraktárt és egy vidéki, lerobbant lakóházat, amely potom 2,5 milliós kezdő áron megszerezhető Gyomaendrődön.

Kastélyokat is vásárolhatunk, ha van több százmilliónk

A legérdekesebb ingatlanok a pályázati kiírások között azonban azok a kastélyok, amelyek szintén a főváros tulajdonában állnak.

Elárverezik például a kéthelyi Hunyady-kastélyt, amely a közelmúltban szociális otthonként üzemelt, ennek a kikiáltási ára 218 millió forint plusz áfa.

Az épület közel 4000 négyzetméter alapterületű, tartozik hozzá számos melléképület, például gazdasági épületek, garázs, pavilon, buszgarázs és műhely is. A fővárosnál megvásárolható egy árverésen a hatalmas egykori Jankovich-kastély is Szőlősgyörkön, amely egy 17 hektáros területen áll egy közel 5000 négyzetméteres iskolával együtt és melléképületekkel, amelyek összesen csaknem 3000 négyzetméter alapterületűek. Az ingatlan 286 millió forint plusz áfa kikiáltási áron eladó.

