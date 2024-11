Apad a Tisza – Magyar Péter megint lebukott + videó

Magyar Péter fórumai a hideg miatt sok esetben zárt térben zajlanak, így lehet látni, mennyien is vannak rajtuk valójában. A szabadban egy kisebb téren pár száz ember is hatalmas tömegnek tűnhet a fotókon, de amikor a székeket kell megtölteni, már nem ilyen könnyű. Ezt tudják Magyar Péterék is, ezért ritkán mutatják az élő videókban a nézőket, itt például csak pár másodpercig, de a látvány önmagáért beszél – hívta fel a figyelmet szombati Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője arra is emlékeztet, hogy már október 23-án is csalódnia kellett Magyar Péternek. Mint azt a Magyar Nemzet megírta: az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepnapján a mozgósítási versenyt Orbán Viktor egyértelműen megnyerte, hiszen míg a miniszterelnök beszéde alatt a Millenáris és a környező utcák megteltek, addig Magyar Péter a jóval kisebb Bem térre, majd a Széna térre szervezte a rendezvényét, ahol hézagosak voltak a sorok, utóbbi teret meg sem tudta tölteni, amit bizonyítanak a drón- és kamerafelvételek.

Nem csoda, hogy kezdenek elpártolni Magyartól hívei, hiszen hangfelvétel bizonyítja, miként vélekedik a Tisza Párt vezére a támogatóiról.

Borítókép: Magyar Péter rendkívül hiú arra, hogy mindig ő legyen a középpontban (Forrás: Facebook)