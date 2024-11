Hanzel Henrik Vogel Evelinnek: „Hozzád nyúlt a Péter?” „Fizikálisan bántott téged?” + hangfelvétel

November közepén került nyilvánosságra az a több mint másfél órás vágatlan hanganyag, amelyből rendkívülinek nevezett sajtótájékoztatóján Magyar Péter egy alig négyperces, manipulált, nyolc helyen megvágott részletet tett közzé. Magyar a hamisított felvétellel azt akarta bizonyítani, hogy volt barátnője, Vogel Evelin megzsarolta a tiszásokat. A teljes beszélgetésből azonban éppen az ellenkezője derült ki, vagyis szó sem volt zsarolásról. Magyar Péter a párt gazdasági háttéremberétől, Hanzel Henriktől éppen azt kérte, találják meg a megfelelő megoldást arra, hogy Vogel hozzájuthasson a pártnak végzett munkájáért járó pénzhez. A beszélgetés során Hanzel többször említette a zsarolás szót, amit azonban Vogel Evelin visszautasított, nem is értette, miért esik arról szó, hogy mi történne, ha nem kapná meg a neki járó pénzt.

A Magyar Péter érdekeiben eljáró Hanzel emellett, jól érzékelhetően, szeretett volna kicsikarni Vogeltől egy olyan mondatot, amely szerint Magyar fizikailag nem bántalmazta a korábbi élettársát. Ez utóbbi szándék több kérdést is felvet. Miért volt erre szükség? Ezt is nyilvánosságra hozta volna? Illetve, miért félt attól Magyar Péter, hogy a köztük lezajlott számtalan konfliktus közül Vogel egyikre-másikra úgy emlékszik majd vissza, hogy azok már túlmentek a verbális agresszión. Magyarnak nyilván szerencsétlenül jönne, ha Varga Judit után egy másik nő is arról számol be, hogy a politikus őt is bántalmazta.

„Hozzád nyúlt a Péter?”

De nézzük meg szó szerint, hogyan próbálta bekeríteni Vogel Evelint Magyar Péter gazdasági háttérembere. A szerkesztőségünkhöz is eljutott vágatlan hangfelvétel egy pontján Vogel Evelin arról beszélt, hogy Magyar Péter vele és másokkal szemben is nagyon sokat engedett meg magának. Ezt így fejezte ki: „Olyan stílusban beszél (…), mintha megverne, fizikálisan, az az érzésem.”

Vogel ezután a Magyar és a közte lévő üzleti ügyre kanyarodna, ám beszélgetőtársa, Hanzel Henrik közbevág: „De soha nem nyúlt hozzád, soha nem volt (…) semmi köztetek, nem?”

Vogel kivár a válasszal. Hosszú másodpercek telnek el csendben, amit végül Hanzel szakít meg: „Ezt nem bírom (...) elképzelni”, majd megjegyzi, hogy a téma egyébként nem is tartozik rá. Vogel még mindig keresi a szavakat, de Hanzel megismétli, hogy ezt, mármint a kapcsolaton belüli erőszakot, nem tudja Magyarról elképzelni, majd megjegyzi, Vogelről sem. A nő továbbra sem mond egyértelmű nemet, mire Hanzel kereken rákérdez: „Hozzád nyúlt a Péter?”

„Ennek vannak árnyalatai, hogy mit jelent az, hogy te a fizikai erőfölényedet kihasználod” – hangzik Vogel válasza, de befejezni nem tudja a gondolatot, mert Hanzel újra beleszól. Magyar gazdasági háttérembere ekkor egyenesen kijelenti, amit egyébként Vogel nem: „na, most konkrétan, szerintem soha nem bántott”, majd ennek fényében újra megkérdezi, „Fizikálisan bántott téged?”

Vogel megint csak nem mond nemet, többször nekifut a válasznak, arról beszélve, hogy „nekem sokkal kisebb ez a része, mint az, hogy ő hogyan viselkedik és (…) másnap nem mondja azt, hogy sorry.” Majd utal egy estére, amikor Magyar hazament, de köszönés helyett inkább a nőre borította az őt ért aznapi stresszt. (Az érintett rész 32:20-tól hallható a videón.)

Üvöltés az utcán

Amíg Vogellel járt, Magyar nem fogta vissza magát – erről beszélt már az Indexnek adott szeptemberi interjúban a Tisza Párt vezetőjének korábbi barátnője. Vogel Evelin egy példával is bemutatta, milyen verbális agresszió érte Magyartól: „Elkezdett velem úgy üvöltözni az utcán és közben közeledni felém, hogy – nem szeretném túldramatizálni a helyzetet, de – ott megijedtem, fenyegetve éreztem magam és féltem.

És én nem szoktam annyira félni valójában, de amikor egy nővel szemben áll egy férfi, aki minden dühét, erejét, hangját kiadja, az tényleg nagyon ijesztő tud lenni egy nő számára. És ha jól emlékszem, én akkor sírva is fakadtam, vagy csak később. Mindenesetre láttam, hogy ül a gyerek az autóban és sír.”

Újra ugyanaz

Vogeléhez igencsak hasonlító élethelyzetekről számolt be házassága idejéről Magyar Péter exfelesége, Varga Judit is. Korábbi megnyilatkozásaiban az egykori igazságügyi miniszter felidézte: rendszeresen előfordult, hogy a volt férje megalázó megjegyzéseket tett rá vagy a gyerekekre, egy alkalommal pedig, amikor a szülei vendégségben voltak náluk, veszekedett Magyar Péterrel, aki ezután egy késsel kezdett mászkálni a házban. Mint mondta, az is megtörtént, hogy a személyes szabadságában korlátozta őt. „Bezárt egy szobába, azért, mert bekattant azon, hogy mentünk egy nyári rendezvényre, éppen sminkeltem, és valamiért ő nem akart oda elmenni, mert valószínűleg nem tudta elviselni, hogy nekem megnyitóbeszédet kell ott mondani. Akkor már miniszter voltam” – elevenítette fel Varga.

Az egykori tárcavezető azt is felidézte, hogy miközben várandós volt, Magyar Péter nekilökte őt egy ajtónak. De Varga Judit beszámolt arról is, amikor Magyar, egy átmulatott este után részegen ment haza, és dühét feleségén kitöltve könyveket, majd a nadrágját is hozzávágta. Az övcsat a nő hátán csattant.

Az eddigi beszámolók szerint ténynek vehető, hogy Magyar a volt feleségét, Varga Juditot fizikailag is bántalmazta, ám azt még megannyi kérdőjel övezi, hogy Vogel és Magyar között is történt-e tettlegesség. Lapunk az üggyel összefüggésben kérdéseket tett fel Magyar Péternek, amennyiben a Tisza Párt vezetőjétől válasz érkezik, frissítjük cikkünket.