„A Tisza Párt politikusai abszolút nem látnak a pályán”

– A tiszások végtelenül felkészületlenek, szegények, és abszolút nem látnak a pályán. Viszont ennek megfelelően érthetetlen számomra, hogy miért illeszkednek ilyen szinten résmentesen a balliberális városvezetésnek az akaratába vagy a szándékába – mondta el lapunknak Szepesfalvy Anna, a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójának képviselője.

Vannak olyan pontok, ahol a képviselők látványosan duzzogva nem értenek egyet egymással, de az esetek nagy többségében azért a Karácsony vezette városvezetés javaslatait szinten szó nélkül támogatják. A saját előterjesztéseikben pedig rendben beleszaladnak abba, hogy nem ismerik a rendszert, nem értik, hogy Budapesten kétszintű önkormányzás van, kinek mi a hatásköre, mi a feladata, mire van egyáltalán lehetősége

– tette hozzá a politikus, majd kiemelte: olyan javaslatokat sikerült behozniuk a tiszásoknak a Fővárosi Közgyűlés elé, amelyről az volt a képviselők benyomása, hogy senki sem olvasta át a beadott előterjesztéseket.

– Sokszor érezni azt is, hogyha a képviselők nem kapnak gyors iránymutatást a pártvezértől, akkor elbizonytalanodnak. Ezt éreztem a drogpárti stratégia eltörlésével kapcsolatos előterjesztésünknél is. A tiszások ugyanis azért hallgattak ennyire, mert valószínűleg nem jött meg az utasítás Magyar Pétertől − emelte ki Szepesfalvy. Hozzátette: az ülések során a Tisza Párt politikusai rettentő felkészületlenek, annak ellenére, hogy a júniusi választás óta csaknem fél évük volt felkészülni. A politikus kiemelte, az elmúlt hónapokban a Fidesz-frakció több előterjesztéssel vagy módosító indítvánnyal is próbálta rászorítani a hiperpasszív városvezetést arra, hogy aktivizálja magát Budapest érdekében.

– Az egyik ilyen előterjesztésünk már a legelső közgyűlésen az volt, hogy vegyük át az Oltalom Karitatív Szervezet, illetve a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által közösen fenntartott intézményhálózatot. Az intézmények ugyanis az elmúlt egy évben vállalhatatlan pénzügyi helyzetbe kerültek és bizonytalanná vált a működőképességük – tette hozzá a közgyűlési képviselő, majd elmondta, különböző okok miatt egyelőre csak két intézményt tudtak átvenni Iványi Gábor szervezeteitől. Éppen ezért a kormánypárti frakció most olyan javaslattal készül, amelynek értelmében nem ezeken a bizonytalanul működő intézményeken keresztül látná el a hajléktalanok kezelésével kapcsolatos feladatokat a főváros.

Szintén a múlt héten tartott közgyűlési ülésen a Fidesz javaslata mentén megszavazták az aluljárók üzemidőn kívüli lezárását.

A Tisza Párt frakcióvezetője, Ordas Eszter és a Baranyi-féle frakció is próbált oda kilyukadni, hogy mi el akarjuk üldözni, és gonoszak vagyunk a hajléktalanokkal, ahelyett, hogy szánnánk és sajnálnánk őket. Mi ezzel szemben azt mondjuk, hogy ez egy közbiztonsági kockázat. Több európai és világvárosban is alapvető, hogy amikor az aluljáróknak nincs funkciója, tehát nincsen metrójárat, akkor lezárják őket

– jelentette ki Szepesfalvy, aki szerint ahol megvalósítható a felszíni közlekedés, ott le kell zárni az aluljárókat. A politikus szerint ugyanakkor ezeken a területeken sokszor nem a hajléktalanok, hanem a különböző függőségektől szenvedő emberek okozzák a problémákat.

– Sokszor látunk jeleneteket, ahogy verekszenek egymással ittas emberek, esetleg zsebesek, kéregetők lepik el az aluljárókat. Ezeken a helyeken pedig olyan közbiztonsági hotspotok tudnak kialakulni, ahol messze rosszabb a közbiztonság, mint általában Budapest közterületein. Ez ellen egy eszköz az aluljárók lezárása. Erre jöttek a támadások, hogy miért nem vagyunk szociálisan érzékenyek. Mi ezt visszautasítjuk, hiszen azért írtuk bele az előterjesztésünkbe, hogy ne csak lezárjuk az aluljárókat, hanem a kiürítésnél fokozzuk a szociális munkások jelenlétét is – emelte ki a képviselő, aki szót ejtett a droggal kapcsolatos bűncselekményekről is.

A Fidesz-frakció ugyanis javaslatot nyújtott be a Fővárosi Közgyűléshez arra vonatkozóan, hogy a nemrégiben elkészült és az előző balliberális többség által megszavazott és elfogadott, kifejezetten drogpárti stratégiát vonják vissza, és próbáljanak meg helyette egy nagyobb társadalmi konszenzusra épülő drogellenes stratégiát létrehozni.

A jelenlegi stratégia drogozószobákról beszél, amelyeket létre kellene hozni szórakozóhelyeken, ingyenes drogbevizsgálást, hogy nehogy olyan szert vegyen magához a függő vagy a szórakozni vágyó, ami nagyobb kárt tesz a szervezetében, mint amit ő gondol. Amikor a képviselők azt állítják, hogy ez egy szakmai standard, akkor a szakmának csak a balliberális oldalát hajlandók meghallgatni. Az előkészítésben egyébként senki más nem vett részt, aki esetleg más oldalról kívánja megközelíteni a függőség kérdését

– osztotta meg lapunkkal Szepesfalvy Anna. A Fidesz-frakció az előterjesztés vitájában próbálta szóra bírni a Tisza-frakciót, azonban a politikusok egy árva szót se voltak hajlandók szólni, majd pedig leszavazták a Fidesz javaslatát.