Megijedhetett a népharagtól Till Tamás feltételezett gyilkosa, erre készült, mielőtt őrizetbe vették

A portál tehát úgy értesült, F. János és a nagyjából húsz évvel fiatalabb felesége el akarták adni a 95 négyzetméteres lakásukat 55 millió forintért. Úgy tudják továbbá, hogy a 40 éves férfi a vállalkozásait is felszámolta, a neve már csak egy bútorok értékesítésével foglalkozó céggel hozható összefüggésbe, amelynek egyébként nincsenek túl jó értékelései.

Hozzáfűzik, hogy ez azért is nagyon érdekes, mert Till Tamás szülei bejelentették, hogy kártérítési pert indítanak F. János ellen, akár tízmillió forintot is nyerhetnek tőle. F. Jánosnak azonban papíron már nincs vagyona, így a végrehajtás igen bonyodalmas lenne.

Ezt persze most kissé bonyolítja az is, hogy F. Jánost csütörtökön őrizetbe vették 72 órára, majd szombaton arról döntöttek, hogy 30 napra letartóztatásba helyezik, amely ellen fellebbezést nyújtottak be. Ezt követően közölte a védőügyvédje, hogy a férfi fenyegetés hatására vallotta be tanúként a gyilkosságot.