Cinkosként asszisztálnak nők degradálásához a Tisza Párt képviselőnői

Vogel azt nehezményezi, hogy korán kellett menni szavazni, úgy véli, Magyar csak sz...patta ezzel is. Magyar szerint viszont azért kell korán menni, hogy a közösségi médiában egész nap futhasson az erről készült kép. Vogelt azzal torkolja le, hogy

sz…patásról nem volt szó, de ha akarja, azt is elintézhetik a szavazófülkében, öt perc alatt.

Magyarék társaságának egyik tagja erre kajánul megjegyzi, hogy ez biztosan bekerülne a hírekbe. Ezután Magyar Péternek egy gyerekrajzot akarnak átadni, amire az ellenzéki politikus azt válaszolja, hogy nem érdekli, ne adják oda neki.

Lenézi, gyűlöli a nőket, ezt próbálja palástolni

Az már korábban is kiderült, hogy Magyar Péter kifejezetten furcsa viszonyt épít ki nőkkel. Volt felesége, Varga Judit egykori igazságügyi miniszter bizarr történeteket osztott meg róla, melyek szerint közös lakásukban korábban késsel mászkált,

hozzávágta a nadrágját az övével együtt,

egy alkalommal pedig öngyilkosságot színlelt. Egy veszekedésükbe még a rendőrségnek is be kellett avatkoznia, erről egy jegyzőkönyv is kiszivárgott a sajtóba.

Miután elváltak, Magyar Péter a Tinderen kutatott újabb nők után, egy randipartnere arról beszélt, hogy hotelba vitte, majd miután elutasította szexuális közeledését, agresszíven lépett fel.

Az alakuló Tisza Párt rendezvényein rövid időn belül Vogel Evelinnel tűnt fel, később kiderült, hogy őt is rendszeresen megalázta és agresszív volt vele, az EP-választás után pedig szakítottak is.

Magyar Péter novemberben azzal próbálta elütni a dolgot, hogy nőjogi konferenciát szervez, ebből azonban azóta sem lett semmi, a Tisza Párt pedig hallgatózásba burkolódzott az ügyben.