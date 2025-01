Migránsokra lövetést vizionált Soros botcsinálta politológusa

Antal Attila gyakori vendég az ATV Egyenes beszéd című műsorában, de politológusként más baloldali médiumokban is rendszeresen nyilatkozik – mutatott rá az Origó. Mint írták, a politológus még a baloldalon is egyedülállónak számító módon, évek óta keményen bírálja a kormány kerítésépítését és migrációs politikáját.

Ezek után csalódás érhette, amikor még az általa kedvelt MSZP is – kényszerűen, a közvélemény-kutatási adatokat látva – kiállt a határzár mellett. A szakértő gyakran belelovalja magát a témába, az alábbi 2019-es felvételen például egy vitán arról beszélt, hogy Orbán Viktor migrációs politikája miatt öt év múlva „migránsokat fognak lőni a határon”.

A kijelentés óta eltelt több mint öt év, és nem lőnek a migránsokra határon, még a sokszor erőszakos határátlépési kísérletek ellenére sem.

Nem úgy a migránsbandák, akik viszont hónapokig egymásra nyitottak tüzet egy évvel ezelőtt.

Dobrev Klárában látta a jövőt

A 2018-as választási kampány hajrájában Antal arról beszélt, hogy ha kis különbséggel tud nyerni a Fidesz vagy az ellenzék, akkor akár utcai megmozdulások is lehetnek. Ez nem jött be, hiszen a Fidesznek közel 50 százalékos eredménye lett a választáson, és újfent kétharmados többsége a parlamentben. A politológus 2021-ben a miniszterelnök-jelöltek közül Dobrev Klárában látta a jövőt, amikor úgy fogalmazott: „személyében, női mivoltával, habitusában kormányképes alternatíva”.

A jóslat megint csak nem vált valóra: Dobrev Klára alulmaradt Márki-Zay Péterrel szemben, akivel az ellenzék az eddigi legnagyobb vereségét szenvedte el, és a Fidesz 54 százalékos eredménnyel győzött.

A véleményét tanítja

Antal Attila a tanítványai értékelését biztosan nem teszi ki az ablakba, hiszen a Mark My Professor honlapon, ahol a diákok egyetemi oktatóikat értékelhetik, mindössze 2,87-es pontozást kapott. Több olyan leírás is megfogalmazódott az oldalon, hogy

a saját véleményét nem választja el a tananyagtól,

valamint

Nincs tisztában azzal, hogy a politikai nézeteinek villogtatása nem azonos a politikatudománnyal.

A legdrámaibb az értékelésben az előadásmódra (vagyis gyakorlatilag az oktatói képességre) adott 1,29-es osztályzat.

Antal Attila a tanítványai értékelését biztosan nem teszi ki az ablakba, hiszen a Mark My Professoron mindössze 2,87-es pontozást kapott (Fotó: Mark My Professor)

Szélsőbaloldali Soros-kötődés

Életútjáról érdemes megjegyezni, hogy az ELTE előtt megjárta a Méltányosság Politikaelemző Központot és az Energiaklubot is. Utóbbiról az Open Society Foundation 2015-ös évkönyvéből derült ki, hogy csak abban az évben 100 ezer dollár, 2016-ban pedig 45 ezer dollár támogatást kapott Soros szervezetétől. Antal egy időben a Mérce.hu-n is publikált, amelyet csak a tavalyi évben sok millió forinttal támogatott szintén számos külföldi, Soros Györgyhöz köthető szervezet, mint például a CEU vagy a Polgár Alapítvány. Soros György hazai egyetemén, a CEU-n is volt mellékállása saját bevallása szerint – közölte az Origó.