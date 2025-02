Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország számára az egyik legnagyobb prioritás

A magyar katonák nem akárhol, hanem a hazánk biztonsági érdeke szempontjából talán a legfontosabb régióban, a Nyugat-balkánon állt helyt – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf hétfőn a Bálnában, az Eufor Althea művelet magyar parancsnoki évzáró és az Eufor állományának visszafogadó ünnepségén. A honvédelmi miniszter leszögezte: a Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország számára az egyik legnagyobb prioritás.

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Sticz László vezérőrnagy személyében 2024 januárjától egy éven keresztül magyar tábornok irányította az Európai Unió bosznia-hercegovinai műveletét, az Eufor Althea missziót.

A művelet feladata az 1995-ös daytoni békemegállapodásban foglaltak betartatása, a biztonságos környezet fenntartása, együttműködve a helyi hatóságokkal, továbbá a bosznia-hercegovinai állami haderővel történő közös kiképzések és gyakorlatok.

A vezérőrnyagy január végén átadta a parancsnokságot a román Florin-Marian Barbu tábornoknak, azonban hazánk a parancsnoki időszakot követően is vezető szerepet fog vállalni a műveletben, hiszen annak törzsfőnöki beosztását látja el 2025 májusától.

A honvédelmi miniszter felidézte: több háború is ebben a régióban tört ki. – Ennek következményeit mindenki érezte és érezhetné, hogyha egy újabb következne be. Ennek a térségnek a stabilitása számunkra egyszerűen kulcskérdés – hangsúlyozta. Felidézte: Magyarország már a délszláv háború lezárása után is jelen volt békefenntartóként Bosznia-Hercegovinában, hogy biztosítsa az ország stabilitását. Mióta pedig az Eufor átvette ezt a feladatot, nem volt még pálda arra, hogy az magyar parancsnokság alatt működjön.

„Ez elképesztően nagy dolog és nagyon nagy büszkeség nekünk”

– emelte ki.

Szerinte bebizonyította a magyar tábornok és az alárendelt állomány, hogy kiváló, megbízható és partnere ennek a régiónak. – Ezen keresztül a magyar katonáknak olyan nemzetközi megbecsültséget és elismerést szereztek, amely méltán mindannyiunknak örök életre szóló tisztelet jelent – fogalmazott.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a bosznia-hercegovinai kormányzat védelmi minisztere egy új elismerést hozott létre az országában szolgálatot teljesítő békefenntartók részére. Szerinte a magyar parancsnokság teljesítményét jól szemlélteti, hogy ennek arany fokozatának első kitüntetettje a magyar parancsnok, Sticz László vezérőrnagy lett.

A vezérőrnagy beszédében kiemelte: egy év elteltével a bosznia-hercegovinai vezetéstől és a nemzetközi közösségtől érkező visszajelzések azt igazolják, hogy a magyar parancsnokág a feladatokat eredményesen teljesítette, amit a kitelepült magyar állomány közösen ért el. Mint mondta, az Eufor parancsnoki beosztását a Magyar Honvédség kiérdemelte, missziós szerepvállalása ugyanis megkérdőjelezhetetlenül támasztotta alá felkészültségét és tapasztalatát.

Kitért arra is, hogy a honvédség a speciális képességeit is felajánlották a csomag részeként. Példaként említette a helikopter alegységet, amely a műveleti feladatait magashegyi viszonyok és nehéz időjárási körülmények között hajtotta végre. Elmondása szerint három éles mentési feladatot is sikeresen teljesítettek, így mind a légi szállítás, mind a légi egészségügyi mentőképességet tekintve kitűnőre vizsgáztak.