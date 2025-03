Így inzultálták a Hír TV riporterét a pride-párti tüntetésen, kártyavárként omlottak össze az épületek a mianmari földrengésben – ezek a hét videói

Drámaian emelkedik a földrengés áldozatainak száma

A 7,7-es erősségű dél-kelet ázsiai földrengés halálos áldozatainak számáról érkeztek hírek.

Mianmarban legkevesebb 144 halottja van a délkelet-ázsiai térséget pénteken megrázó 7,7-es erősségű földrengésnek, a sérülteké pedig meghaladja a 700-at, közölte első hivatalos tájékoztatásában a mianmari kormány. Min Aung Hlaing tábornok, a junta vezetője a mianmari fővárosban, Najpjidóban 96, Szikajnban 18, Csauszhéban pedig 30 halottról számolt be. Számos lakóépület, kórház, iskola és kormányzati épület szenvedett különböző fokú károkat a földrengés következtében.

A földrengés rengeteg épületet döntött romba, íme:

🙏❤️‍🩹 Piden en redes sociales orar por las personas en Myanmar y Tailandia ante los daños que ocasionó este día un fuerte terremoto magnitud 7,7 #Myanmar#Thailand #earthquake #Thailand #sismo #terremoto #videos pic.twitter.com/lzjFqdaKqw — Agenda Setting Press (@agendasetting1) March 28, 2025

Olimpiai bajnokunk cowboy-kalapot húzott, Amerika most a lábai előtt hever

Kós Hubert minden idők második legjobb idejével lett amerikai egyetemi bajnok 200 méteres vegyesúszásban. Olimpiai bajnokunk az óriási győzelme után cowboy-kalapban adott interjút, amelyben elárulta, hogy amióta tavaly a párizsi játékokon aranyérmes lett, már nincs mitől félnie. Kós Hubert cseppet sem bánta meg, hogy három éve Bob Bowman és Amerika mellett döntött.

Arról is kérdezték, miben változtatta meg őt az, hogy tavaly a párizsi olimpián nyerni tudott. Így válaszolt:

– Három évvel ezelőtt mindig nagyon ideges voltam a versenyek előtt, aztán Bobbal dolgozva elkezdtem ezt kontrollálni. De Párizs óta már azt érzem, hogy többé nincs mitől félnem, nincs mi miatt idegeskednem, mert a legnagyobb színpadon is képes voltam elérni a célomat, amit gyerekkoromban kitűztem magam elé. Most már minden csak hab a tortán, egy ajándék.

Orosz „szexbomba” ágyazott meg a magyar olimpiai kvótának a jégen

A Bostonban zajló olimpiai kvalifikációs műkorcsolya és jégtánc-világbajnokságon a párosok versenyében a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei magyar kettős a 23 induló között a rövid program után a hatodik helyről várja a kűrt. Az orosz születésű honosított duónk szépen korcsolyázott Tom Jones Kiss és Sexbomb című számaira, íme:





„Haaland bunkó volt!” – Debrecenben kiakadtak a norvég klasszisra

A norvég labdarúgó-válogatott kedden 4-2-re nyert Debrecenben Izrael vendégeként az európai világbajnoki selejtezők második fordulójában, így vezeti az I csoportot. Erling Haaland, a Manchester City klasszisa azonban nem lopta be magát a magyar drukkerek szívébe. A Haon, a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál „Haaland bunkó, Ödegaard közvetlenebb volt a szurkolókkal” – című cikkében számolt be a történésekről.





Emiliano Martínez megalázta a brazilokat, ez az argentin kapitánynak sem fér bele

Argentína ünnepel, a címvédő matematikailag is biztosította a helyét a 2026-os labdarúgó-világbajnokságon. Lionel Scaloni szövetségi kapitány alakulata a dél-amerikai selejtezőcsoportból elsőként kvalifikálta magát, és ennél édesebb nem is lehetne a siker, hiszen Buenos Airesben Lionel Messi nélkül is 4-1-re nyertek az ősi rivális, Brazília ellen. A találkozó előtt Raphinha nagy verést ígért az argentinoknak, akiket ez feltüzelt, Emiliano Martínez a pályán meg is alázta a vendégeket, kiváltva Scaloni rosszallását is.

Emiliano Martínez with the ball but Lionel Scaloni does not approve! 🇦🇷 pic.twitter.com/vKzKc3Sz7e — Mundo Albiceleste ⭐🌟⭐🇦🇷 (@MundoAlbicelest) March 26, 2025

Hunyadi: a Variety teljesen ledöbbent a magyar sorozaton

A Svenk múlt szombat esti adásában a Hunyadi-sorozat vezető producere, Robert Lantos világhírű kanadai–magyar producer mesélt a műsor stábjának.

„Azt gondoltam, az a legfőbb feladatom, hogy úgy kell elmesélni Hunyadi történetét, hogy utazni tudjon a világban” – mondta Robert Lantos a Svenk adásában, hozzátéve, hogy számára is új volt a 15. században játszódó tízórányi, sok csatajelenettel kiegészülő történetet forgatni. A producer az interjúban annak mérlegét is megvonta, mennyi munkával járt a sorozat megvalósítása. Egy év forgatás, két év utómunka, öt év írás – összegezte az egyes fázisok időigényességét.

A Bán Mór népszerű regénysorozatán alapuló, külföldi partnerekkel, sztárszínészekkel és a Nemzeti Filmintézet támogatásával megvalósult Hunyadi nemcsak Magyarországról nézve mérföldkő, hanem a nemzetközi koprodukciónak köszönhetően a hazai sorozatgyártást is új szintre emelte. A nagyívű, tízrészes sorozat több mint hatszáz színész és kaszkadőr közreműködésével készült, akik a hitelesség kedvéért kilenc nyelven, köztük magyarul, németül, törökül, olaszul, csehül, románul és szerbül keltik életre a középkori európai kulcsfontosságú szereplőit.

„Sokat forgattam Magyarországon, de sosem magyarul és sosem magyar színészekkel, de magyar stábbal” – árulta el a producer, majd hozzátette azt is, hogy nagyon pozitív élmény volt magyar színészekkel dolgozni, akiket nagyon tehetségeseknek tart.

Egyedül Hunyadi Jánost volt nehéz megtalálni. A főszereplőt másfél évig kerestük, Magyarországon nem is találtuk meg, csak Erdélyben

– mondta.

Megvan a Tankcsapda új tagja? A rajongók kiakadtak

Március elején érkezett a hír, hogy a debreceni rockzenekar, a Tankcsapda és gitárosuk, Sidlovics Gábor, Sidi külön utakon folytatják. A zenekar közlése szerint az utóbbi időben egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy eltérően képzelik el a jövőt, ezért közös megegyezéssel Sidi úgy döntött, kilép a csapatból. A Tankcsapda eközben már elindította tavaszi turnéját, amelyen Sidi továbbra is részt vesz, utolsó fellépése pedig a május 2-i Budapest Parkban tartott koncert lesz.

Vele fotózkodott a Tankcsapda

Kedd este Lukács Laciék egy rejtélyes fotót tettek közzé a zenekar Facebook-oldalán, a képen ugyanis Lukács Laci és Fejes Tamás a Road zenekar énekesével és gitárosával, Golyán B. Zsolttal, művésznevén Goyával fotózkodott – szúrta ki a Haon. A hozzászólások között is megkezdődtek a találgatások, vajon tényleg Goya lesz-e a Tankcsapda harmadik tagja. Többen a nemtetszésüket fejezték ki az ötlet hallatán.