Emmanuel Todd: Attól félek, hogy az USA olyan dolgokat fog véghezvinni, amelyeket el sem tudunk képzelni

– Előadóink szabad emberek, gondolataikat szabadon, őszintén, és kertelés nélkül fogalmazzák meg – mondta Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum főigazgatója Emmanuel Todd Európa válaszúton című előadása előtti köszöntőjében az Eötvös József-előadások programsorozat idei rendezvényén.

Schmidt Mária szerint nem mindenben értenek egyet Emmanuel Todd-dal, és ez így van jól Fotó: Mirkó István

A főigazgató leszögezte:

előadóiktól elvárják, hogy gondolataik legyenek újszerűek, ők maguk pedig szabad és szuverén egyéniségek, mert a hazug ember sosem szabad.

Az összefüggések megvilágítása egy jobb világhoz vezet, ahol elengedhetetlen a gazdasági együttműködés és a fejlődés, de ezek mellett szükség van a kultúrára is.

Emlékeztetett: harckocsik és vadászbombázók vannak a hírek egyik felében, dúl a háború a tőzsdén és a lövészárkokban, minden gyorsan történik a világban. Azért hívták létre az Eötvös József-rendezvénysorozatot tíz évvel ezelőtt, hogy megőrizzék a gondolkodás jelentőségét. – Az idei vendég, Emmanuel Todd egy inspiráló gondolkodó, akivel – hála Istennek – nem fogunk ma sem mindenben egyetérteni – fogalmazott.

A valóság a TikTok nyomában

Kavecsánszki Ádám a Polgári Magyarországért Alapítvány elnök-főigazgatója felidézte, hogy az alapítvány és a XXI. Század Intézet hívta életre az Eötvös József-előadássorozatot. Kifejtette, 2025-ben nem lett jobb a helyzet a tíz évvel ezelőttihez képest, ma már a valóság próbálja utolérni a TikTok-videókat. – Az előadások korunk jelenségének értelmezésére tesznek kísérletet. Mint Seneca mondta, semmilyen probléma sem szörnyűbb annál, mint amikor gondolkodni is félünk róla. Emmanuel Todd ujjait korunk ütőerén tartja, legutóbbi könyve nem is lehetne aktuálisabb, hiszen a Nyugat vereségéről szól – állította.

Kavecsánszki Ádám szerint semmilyen probléma nem rosszabb annál, mint amikor gondolkodni is félünk róla Fotó: Mirkó István

A világnak békére van szüksége

Emmanuel Todd francia történész, író – aki tegnap Orbán Viktor miniszterelnökkel is találkozott – kijelentette: már 1975-ben Budapesten járva rájött arra, hogy a kommunizmus halott, és ezt a csecsemőhalálozás arányából látta. Szintén feltűnt neki, hogy a szocialista országok nagyon eltérnek egymástól, de amikor meglátta, hogy a kilencvenes években Oroszországban mi minden történik, akkor be kellett látnia, hogy mennyi mindent nem vett észre korábban. A kétezres évektől kezdve Oroszországban csökken a csecsemőhalandóság, ami most már alacsonyabb, mint Amerikában, de az emberölések és öngyilkosságok száma is alacsonyabb az oroszoknál, mint Franciaországban. Az orosz család egy társas, közösségi szervezet, ahol egyszerre van jelen a tekintélyelvűség és az egyenlőség a közösségi tudattal együtt – állította.

A történész abban lát párhuzamot a régi Szovjetunió és a mai világ között, hogy ma a Nyugat van szétesőben, sőt, darabjaira hullik, ahogy annak idején a szovjet rendszerrel történt, azt viszont nem tudja, hogy mi fog történni a széthullás pillanataiban.

Meglepő, hogy Európa folytatni akarja a háborút, amikor a világnak békére van szüksége

– szögezte le.

Bidenék elvesztették az ukrajnai háborút

Donald Trump azért győzhetett az amerikai választásokon, mert a Biden-vezette Amerika elvesztette az ukrajnai háborút. A széthullás első fázisában vagyunk, miután a nemzeti hagyományok és a nemzetek fognak előtérbe kerülni. A trumpi forradalom felrázta a világot, Trump néha még saját magának is okoz meglepetéseket – vélekedett.

A történész szerint Putyin racionálisan gondolkodik és a nemzeti szuverenitást helyezi előtérbe, a nyugatiakkal és Amerikával azért nehéz tárgyalnia, mert úgy érzi, nem lehet megbízni bennük. Az oroszok szemében Trump az amerikaiak karikatúrája, de Putyin elegánsan viselkedik Trumppal, nem próbálja provokálni. Remélhetőleg Putyin nem fog a balti országokhoz nyúlni, hogy rámutasson az európaiak abszurd gondolkodására – fejezte ki.

Emmanuel Todd részletesen elemezte Európa és a világ helyzetét Fotó: Mirkó István

A szankciók lerombolják az ipart

Németországról úgy vélte, hogy nem háborúpárti, nagyon jól megvoltak eddig a hadseregük nélkül, fontos számukra, hogy ők gazdasági hatalom. A valós fenyegetettség az, hogy az új német identitás a „géptársadalom” lett, aminek a kulcsszava a hatékonyság, ennek mentén határozzák meg magukat.

Az oroszok elleni szankciók az európai és a német ipart rombolják le, emiatt az újrafegyverkezés lehetőséggé vált a németeknek, amivel nem háborút akarnak indítani, csak az iparukat erősítenék meg.

Ha viszont Oroszország azt látja, hogy Németország elkezd fegyverkezni, akkor ez problémát jelenthet nekik. A németek a történelem során mindig a rossz opciót választották – állította.

Amerikában a klasszikus ipari régiók szenvednek, amit Trump valóságosan látott, mivel racionálisan gondolkozik, amint abban is, hogy a világon csak két nem létezik: férfi és nő. Emmanuel Todd nem hiszi, hogy a trumpi kísérlet sikerrel fog járni, mert a racionalitás mellett vannak benne nihilista, önromboló elemek is, amelyek eredete az amerikai társadalom kétségbeesésében található.

A magyarok tudják, hogy mi a nemzeti érzelem

Az író kijelentette: Budapesten könnyű a nemzetről beszélni, mert a magyarok tudják, mi a nemzet, a magyar nemzeti érzelem Európában itt látható a legtisztábban. A franciák is tudják, hogy ők francia módon léteznek, ez több száz évre vezethető vissza, de ugyanez megvan a németeknél és a skandináv népeknél is. Amerika más, mert egy jogra épülő társadalom, ami már felbomlott az amerikai társadalom széttöredezettsége miatt. A néphez és a nemzethez tartozás egy megnyugtató és békés gondolat a széttöredezett világban – mutatott rá.

Emmanuel Todd magát egy pacifista nyugati patriótának nevezte. Ezt a magyarok, a németek és a franciák értik, de abban nem biztos, hogy az amerikaiak is. Úgy vélte, hogy

Trump nem akar nemzetközi háborút.

Amerikában nincs arra megfelelő háttér, hogy újból ipari hatalommá váljon, mert ma Ázsiában, Németországban és Kelet-Európában van az ipari gyártás, Amerikában jóformán nincsenek már mérnökök sem.

A történészt aggasztja, hogy Amerika egykor a legfejlettebb társadalom képét mutatta, egyenlő volt a biztonsággal, de most az látható, hogy ez a civilizáció összeomlik, ami vulgáris jelenségekben nyilvánul meg. – Attól félek, hogy az USA olyan dolgokat fog véghezvinni, amelyeket el sem tudunk képzelni – zárta előadását Emmanuel Todd.