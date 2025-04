Sorost és Brüsszelt szolgálja ki a Republikon Intézet

Erősen megkérdőjelezhető közvélemény-kutatást készített a Republikon Intézet arról, hogy a magyarok relatív többsége támogatná az ukrán EU-tagságot – mutatott rá lapunknak Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. A felmérés szerint a magyarok szűk relatív többsége támogatja Ukrajna EU-s tagságát. Az egykori SZDSZ-es Horn Gábor cége által végzett kutatás szerint a Tisza Párt és a többi ellenzéki párt szavazóinak véleménye közel áll egymáshoz, mindkét szavazói tábor negyede támogatja a gyorsított tagfelvételt, azonban számottevően magasabb (52 százalék) a Tisza-szavazók körében azok aránya, akik a 7-10 éven belüli csatlakozást támogatják, míg a „Tiszán-túli” ellenzéki tábor 46 százaléka gondolja ezt.

Az is kiderül a felmérésből, hogy összességében

az ellenzéki szavazók túlnyomó többsége támogatná Ukrajna csatlakozását,

a Tisza-szavazók 79 százaléka, a többi ellenzéki szavazó 71 százaléka értene egyet vele. Vagyis, mint írták, hiába kerülik ezt a meglehetősen kényes témát az ellenzéki pártok, a szavazóik többsége egyértelműen támogatná, hogy Ukrajna az Európai Unió tagjává váljon.

A Horn Gábor-féle Republikon elemzésében nincs semmi meglepő,

a cég ugyanis komoly nemzetközi, leginkább Soros Györgyhöz köthető szervezettől kapott támogatásokat 2023-ban.

A Bíróság.hu-n elérhető gazdasági beszámoló szerint a közvéleménykutató cég 2023-ban egyszer több mint 14 ezer dollár, majd 80 ezer dollár vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nyílt Társadalom Alapítványok két részlegétől (Open Society Policy Centre, Foundation Open Society Institute). Előbbit azzal a céllal, hogy Magyar Bálint és Madlovics Bálint The Anatomy of Post-Communist Regimes (CEU Press, 2020) című könyvéhez nyílt hozzáférést biztosításon orosz nyelvű fordításban, valamint A Concise Field Guide to Post-Communist Regimes (CEU Press, 2022) című könyv ukrán és lengyel nyelven való megjelentetéséhez és a kiadvány nyílt hozzáféréséhez.

Soros György is bőkezűen bánik az egykori SZDSZ-es politikussal (Fotó: MTI/EPA/Olivier Hoslet)

A 80 ezer dolláros vissza nem térítendő Soros-támogatás célja pedig az volt, hogy „felmérje a magyarországi, helyi szintű állampolgári részvételt, és országos szinten segítse a civil szereplőket a jogaik demokratikus képviseletében, jó gyakorlatok előmozdításában”.

Ezen túl Horn Gáborék ugyancsak vissza nem térítendő támogatásként több mint 150 ezer eurót kaptak az EACEA of the European Commissiontől, azaz az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől az úgynevezett Polgárok, Esélyegyenlőség, Jogok és Értékek (CERV) programra.

A Rebulikon mindezek mellett éves együttműködés keretében 11,6 ezer eurót kapott a német szabad demokrata párt (FDP) alapítványától, a Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheittól, ami egyébként a Republikon Intézet 2017-es Soros György és Magyarország című konferenciájának szervezésében is együttműködött.

Nemzetközi forrásként kapott még Horn cége 18,7 ezer eurót a Bratislava Policy Institute-tól, a magát függetlenek mondó kutatói intézettől, amely korábban számos tevékenységben vett részt

az aktivizmussal és a politikakutatással kapcsolatban a liberális demokratikus rezsim érdekében, valamint a szélsőségesség és a dezinformációs kampányok ellen, amelyeket a liberális demokratikus rezsim különböző ellenségei inspiráltak és irányítanak.

Végül, de nem utolsósorban a Republikon 2000 eurót is kapott működési támogatásként a Connect Europe Egyesülettől, valamint 3000 eurót a Tiara Holding Zrt.-től. Összességében Horn Gábor közel százmillió forint nemzetközi támogatást kapott 2023-ban.