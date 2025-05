A 13. havi nyugdíjról is dönt a szavazás

Érkezik a JóKor magazin következő száma, az ország legnagyobb példányszámú lapjából az olvasók megtudhatják például, hogy milyen új intézkedéssel segíti a kormány az időseket, vagy hogy a nyugdíjasok mit gondolnak Ukrajna uniós csatlakozásáról – közölte Nyitrai Zsolt. A miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalára feltöltött videójában azt is jelezte, hogy a JóKor magazint a postaládájukban keressék az olvasók.

Fotó: MTI/csalad.hu/Förster Tamás

Ukrajna uniós csatlakozásának óriási a veszélye, az akár a 13. havi nyugdíj megszűnéséhez is vezethet

– fogalmazott Nyitrai Zsolt, aki a Voks 2025 szavazással kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy „a döntés a mi kezünkben van, éljünk vele”.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a videóban hangsúlyozta, hogy Magyarország kormánya következetesen betartja a nyugdíjasoknak tett ígéretét. „A 2010-ben kötött szövetségünk erős és sziklaszilárd” – fogalmazott. Majd kiemelte:

a kormány továbbra is garantálja a nyugdíjak inflációkövető emelését és a 13. havi nyugdíjat is.

Emellett az elmúlt években a kormány több intézkedést is bevezetett, hogy könnyítsék az idősek terheit. Ilyen a rezsivédelem, az alapvető élelmiszereket érintő árréscsökkentés, illetve a nyugdíjasokra kiterjesztett vidéki otthonfelújítási program, valamint a Nők 40 program is – sorolta a miniszter. Majd jelezte: a kormány továbbra is azon dolgozik, hogy a magyar nyugdíjasok biztonságban érezhessék magukat, megkapják azt a tiszteletet és megbecsülést, amelyet megérdemelnek.