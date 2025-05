Megdöntötte a balliberális függetlenség mítoszát az átláthatósági törvény

Régóta látszik, hogy nagyon jelentős összegeket kaptak és kapnak most is az amerikai baloldaltól és Brüsszelből, ahogy az is látszik, hogy több balliberális sajtóorgánum maximálisan partnerként viselkedik az ukrán titkosszolgálat PR-akciójában. Azok horgadtak fel, akiknek fáj, ha látszik, hogy igenis függő helyzetben vannak, ráadásul külföldi szereplők tartják őket a markukban