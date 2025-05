Még Gyurcsányt is többre tartják az erdélyiek, mint Magyar Pétert

Vajon hogyan fogadják majd Magyar Pétert Nagyváradon, aki Erdélyt és a Partiumot egyszerűen „román földként” emlegette egy friss videójában? – tette fel a kérdést a Pesti Srácok Czégényi Raymondnak. A nagyváradi Szent László Kulturális Műhely elnöke közölte: Magyar Péter kellemetlen jelenségét ignorálni fogják a nagyváradi magyarok, ami abból is leszűrhető, hogy mindössze tizenegyen csatlakoztak a váradi Tisza-szigethez.

Nem várják szívrepesve Magyar Pétert az erdélyi magyarok (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Magyar Péter Tusványoson az első sorban tapsolt, aztán átfordult, azóta az áruló archetípusaként tekintenek rá a magyarok. Ilyen szempontból még Gyurcsányt is többre tartja az erdélyi magyarság, ő legalább mindig is az volt, ami

– mutatott rá Czégényi Raymond.

Arra a felvetésre, hogy valóban vannak-e az erdélyi magyar közéletben, akik árulásnak értékelik Orbán Viktor tihanyi nyilatkozatát, kifejtette: ez a létező leghamisabb narratíva. Orbán Viktor a legelegánsabb módon, hatékony huszárvágással vette elejét, hogy előkerüljön a magyar kártya a romániai elnökválasztás hajrában, amikor előre biztosította a románságot, hogy Magyarország nem fogja megkérdőjelezni az eredményt.

Ezzel lecsendesítette a magyarellenes hangokat, és ha mégis a magyargyűlölő Simion nyert volna, hálás lehetne Orbán Viktornak az erdélyi magyarság, amiért a nehéz helyzetben is párbeszédbe bocsátkozott volna vele

– jelezte. A Tisza Párttal kapcsolatban azt is kifejtette, hogy a 2004-es népszavazás óta az erdélyi magyarság kellő távolságból és megfelelő ellenszenvvel tekint a baloldali sajtóra, így azok nem sokra mennek. A Tisza Pártnak pedig Erdélyben nagyon gyenge a támogatottsága – mutatott rá Czégényi Raymond, aki Magyar Péter friss videójára reagálva azt is elmondta, hogy senki nem használja Erdélyre a „román föld” kifejezést, mint ahogy a Tisza Párt elnöke tette, de ezen meg sem lepődnek már, hiszen Kollár Kinga is úgy beszélt a csonkahonról, mint egy kívülálló idegen, többes szám harmadik személyben.

Magyar Péterék Erdélyben valóban kívülállók, az itteni magyarságnak nagyon mély az identitása, és semmi szükségünk nincs erre a két lábon járó feszültséggócra, neki semmi keresnivalója nincs közöttünk

– jelentette ki Czégényi Raymond. Majd jelezte: „mi itt a határon túlról köszönettel tartozunk az anyaországiaknak. Érezzük és fogadjuk a baráti jobbot, amit Magyarország 2010 óta felénk nyújt. Az új nemzetpolitika kezdete a legfontosabb dolog, ami az utóbbi időben történt velünk. Ha 2026-ban is megtartjuk ezt az irányt, a nemzetegyesítés sikerre van ítélve.”