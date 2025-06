Megint készenlétben a MÁV buszai, ha kell, rendőri felvezetést is kapnak

Felkészült a MÁV a pünkösdhétfői, várhatóan megemelkedett utasforgalomra a Balaton irányából. Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezérigazgatója közösségi oldalán tudatta, hogy a tavalyi, nyári főszezont is felülmúló pünkösdi forgalom iránya ma érthetően megváltozik: az utasok tömegei most már a Balaton térségéből indulnak el Budapest térségébe, illetve természetesen az ország más részeibe is – hazafelé. – Mi is ehhez igazítjuk a közlekedési rendet, illetve a rendelkezésre álló többletkapacitásokat.

Ma is járni fog a déli és az északi partról a két mentesítő vonat, a Szitakötő és a Keresztespók InterRégió, azon kívül a tó körül mintegy 200, a fővárosi agglomerációt lefedve pedig kb. 100 darab erősítő busz áll majd ugrásra készen egész nap.

Bízunk ugyanakkor abban, hogy e biztonsági tartalék bevetésére ma éppúgy nem lesz szükség, mint tegnap, amikor a szombati sorompóhiba kijavítását követően már zavartalanul tudtak közlekedni a vonataink – fogalmazott Hegyi Zsolt. Hozzátette,

ha a buszok bevetésére mégis szükség lenne, igyekeznek – a pályamunkákkal terhelt – M7-esen is gyorsítósávot biztosítani a MÁV-csoport utasainak: munkatársaik folyamatos kapcsolatban vannak a rendőrséggel, így az erősítő buszok akár konvojban, rendőri felvezetéssel is közlekedhetnek.

A teljes jegyárat visszafizetik

Ismert, szombaton, a pünkösdi hosszú hétvége első napján egy sorompóberendezés meghibásodása miatt gyakorlatilag megbénult a dunántúli vonatközlekedés a balatoni vasútvonalon. Lázár János építési és közlekedési miniszter a történtek után úgy fogalmazott, az elmúlt 30 év legpechesebb napja volt, hiszen a jó idő és a hosszú hétvége hatására nagyon sokan indultak el a fővárosból a Balaton irányába. – Sajnos két sorompóhiba borzolta a kedélyeket, amelynek eredményeképpen még órásnál nagyobb késések is keletkeztek – mondta a miniszter, elnézést kérve az érintettektől. Szombaton azt jelentette be, hogy a késések miatt a teljes jegyárat visszafizetik az érintett utasoknak. Azt is közölte, hogy a Siemens (amely a balatoni vasútvonal felújítását végezte), addig nem kap újabb megrendelést, amíg a korábbi hibákat ki nem javítják.

A MÁV egyébként már a hétvégén megkezdte az utasok kártalanítását, ebben a cikkben írtuk meg, hogy ki hogyan kaphatja vissza a jegy árát.

Azt is megírtuk, hogy Hegyi Zsolt a történtek miatt azonnali vizsgálatot rendelt el, mint mondta,