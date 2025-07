A CineSuper Kft. sem foglalkozik Azahriah „fideszes véglényezésével”

Baukó Attila, vagyis Azahriah egy fideszeseket sértő szöveget osztott meg múlt héten, amelyben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte őket. Az előadó aztán hamar rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a sértő szöveget, és végül kénytelen-kelletlen elnézést kért, még ha csak a maga módján is.

Ha a 2024-es EP-választásokat vesszük alapul, több mint kétmillió magyar embert nevezett mentálisan visszamaradottnak az előadó. Korábban már megkerestük azokat a cégeket, amelyek az előadó támogatóiként tűntek fel a koncertjein, illetve a róla készült film plakátján, hogy fejtsék ki véleményüket a zenész gondolatmenetéről. Válasz híján a cégvezetőknek is írtunk. Most ismét megkerestük azokat a szponzorokat, amelyektől korábban nem kaptunk választ.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy

a cégek mit gondolnak a zenész posztjáról?

Elhatárolódnak-e fentebb a kijelentésétől? Esetleg egyetértenek vele?

A továbbiakban tervezik-e támogatni a zenészt?