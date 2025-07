A Tisza cipő nem akarja, hogy fideszesek is vásároljanak?

A Tisza Cipő márka és a cég vezetője sem érezte szükségesnek, hogy válaszoljon lapunk kérdéseire, amelyeket Azahriah fideszeseket sértő szövegével kapcsolatban tettünk fel. Mint arról beszámoltunk, Baukó Attila, azaz Azahriah egy bejegyzésben értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglényeknek nevezte a Fidesz szavazóit. Az előadó aztán rájöhetett, hogy a közönsége jelentős részét is vérig sértette, így törölte a posztot, és elnézést kért, még ha csak a maga módján is.

Összesen tehát kétmillió embert sérthetett vérig az előadó. Emiatt korábban már megkerestük azokat a cégeket, amelyek az előadó támogatóiként tűntek fel a koncertjein, illetve a róla készült film plakátján, hogy fejtsék ki véleményüket a zenész gondolatmenetéről. Válasz híján a cégvezetőknek is írtunk. Most ismét megkerestük azokat a szponzorokat, amelyektől korábban nem kaptunk választ.

Arra voltunk kíváncsiak, hogy

a cégek mit gondolnak a zenész posztjáról.

Elhatárolódnak-e fentebb a kijelentésétől? Esetleg egyetértenek vele?

A továbbiakban tervezik-e támogatni a zenészt?

Sem a Tisza Cipő, sem a cég vezetője nem válaszolt lapunk kérdéseire, ez alapján pedig nem tudunk másra következtetni, mint arra, hogy számukra nem fontos a kérdés, tehát nekik nem számít kétmilliónál is több potenciális ügyfél mentálisan visszamaradott véglénynek nevezése.