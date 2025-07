Az egyén fontos Istennek, de közösség az, ami megtart + videó

– Az individuumában megerősített ember számít Istennek egyenként is. Éppen ezért az ember elkezdi elhinni saját magáról, hogy nagyon fontos. Fontos is vagyok, de elsőként, elsősorban a közösség tagjaként vagyok fontos, ebből a szempontból a kereszténység egy közösségi, közösségben megélt vallás – fejtette ki Az igazság órájában, az Alapjogokért Központ (AK) és a Hír FM közös műsorában Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója. – Ez a fajta közösség az, ami valójában megtart. Megtartja az embert, amikor kifordul saját magából, amikor elveszíti a fogódzóit és ezeket a közösségeket kezdték most szétverni – hangsúlyozta.

– A polgárpukkasztás nagyon régi dolog, korábbi, mint a polgár – mutatott rá Pogrányi Lovas Miklós, az Alapjogokért Központ vezető kutatója. – Ha megnézzük a kölni katedrálist, de rengeteg más gótikus épületnél vannak ilyen poénok elrejtve. A fekete humor mindig is hozzátartozott a keresztény kultúrához, Rómában van egy olyan pápai emlékmű, ahol a halál tart a kezében egy homokórát, amit mutat a szentatyának, hogy neked is fogy az időd – mondta el az AK vezető kutatója.

– A múlt eltörlése a woke-on keresztül azért is veszélyes, mert megszüntet mindent, ami rá tudna mutatni arra, hogy a kulturális ciklusok végén, amikor van egy mélypont, és nem jó választ adtak erre a krízisre, akkor birodalmak tűntek el – vélte Móczár Gábor. – Minden birodalom így járt, amelynek megszűnt a veszélyérzete, mert elhitte magáról, hogy olyan hatalmas, hogy bármit túlél – emlékeztetett a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója.

– Nem a politika fogja megoldani a problémáinkat, hanem a kisközösségek – mondta Pogrányi Lovas Miklós. – Van az a mondás, hogy világítsd be azt a kis sarkot, ahol vagy. Nem az egész országot kell megmenteni, Magyarország ott van, ahol te vagy. Ha nem szemetelsz magad körül, akkor ott tisztaság lesz, ha a saját gyerekeidet rendesen neveled, akkor normális ember lesz belőlük – hangsúlyozta az Alapjogokért Központ vezető kutatója.

Az igazság órájának fenti adását itt nézhetik, hallgathatják meg: