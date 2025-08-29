MagyarországvilágháborúHonvédelmi Minisztérium

A múlt öröksége máig veszélyt rejt: tűzszerésznapot tartottak Budapesten

A tűzszerészek szolgálata a bátorság, az elhivatottság és a hazaszeretet példája – hangsúlyozta Vargha Tamás parlamenti államtitkár a tűzszerésznapon, a magyar tűzszerész és aknakutató egységek fennállásának 80. évfordulóján tartott budapesti megemlékezésen. Az ünnepségen kiemelték: a második világháború örökségeként előkerülő robbanóeszközök hatástalanítása ma is életeket követelő, áldozatos munka.

2025. 08. 29. 11:43
Fotó: Hegedüs Róbert Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A bombák a XX. század tragikus éveinek mementói, a tűzszerészek szolgálata pedig példamutatás tenni akarásból, elhivatottságból és hazaszeretetből – mondta a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára pénteken Budapesten.

Második világháborús bomba Budapesten. Forrás: Honvédelem.hu

A tűzszerész és aknakutató egységek fennállásának 80. évfordulója és a tűzszerésznap alkalmából rendezett megemlékezésen Vargha Tamás kiemelte: a tűzszerészek jelképezik a félelmet nem ismerő elkötelezettséget. 

Önök olyan célt tűztek ki maguk elé, amit a legtöbben nem is vállalnának. Helytállásuk is kiváló bizonyítéka annak, hogy hazánknak nemcsak modern fegyverekre, hanem elkötelezett, elhivatott, a hazáját szerető, erős lelkű és akaratú, jól képzett és jól kiképzett katonákra is szüksége van

 – fogalmazott az államtitkár.

Vargha Tamás az ünnepi beszédében felhívta a figyelmet: a tűzszerészek mindaddig, amíg újabb és újabb emlékei kerülnek elő a pusztító éveknek, háborúknak, kockáztatják életüket. Hozzátette: a tűzszerészek bátorsággal, mérhetetlen odafigyeléssel, precizitással és hatalmas szakértelemmel végzik munkájukat. Teszik ezt értünk, mert felelősséget éreznek embertársaik iránt, mert elkötelezettek mindannyiunk testi épségének megőrzése iránt – fűzte hozzá.

 

Évszázados feladat  

Az államtitkár szólt arról is: amikor nyolcvan évvel ezelőtt megalakult az első aktakutató egység Magyarországon, talán nem is sejtették, 

mennyire összetett, sok évtizedes, talán évszázados feladat előtt állnak. 

A második világháború után az ország életének újraindításához nélkülözhetetlen volt a robbanóeszközökkel szennyezett területek megtisztítása a világégés szomorú örökségétől, és ez a feladat a mai napig nem ért véget – jegyezte meg.

Az ünnepségen Fazekas Csilla I. kerületi alpolgármester átadta az önkormányzat által adományozott Budavári Szent Borbála-díjat Bukta Balázs őrnagynak, az MH I. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Tűzszerész és Aknakutató Zászlóalj parancsnokának. Az alpolgármester a díjazottról szólva kiemelte: az őrnagyot szakmai tudása mellett példamutatása tette méltóvá a díjra. Az alpolgármester szólt arról is: 

Budaváron a történelem nyomai mindenütt jelen vannak, a kerület sokszor vált háborúk és ostromok színterévé. 

Buda várát bombázták, falai között csaták dúltak, és a múlt nyomai máig velünk élnek – emlékeztetett. Hozzátette: a második világháború örökségeként előkerülő lőszerek és robbanószerek időről időre emlékeztetnek bennünket a veszélyre, ugyanakkor emlékeztetnek arra is, milyen fontos a tűzszerészek bátor és szakszerű munkája. Nekik köszönhetjük, hogy a veszélyből biztonság születik, és mindennapjaink újra nyugodtan folytatódhatnak – emelte ki.

 

A második világháború szörnyű pusztítása

Lengyel László ezredes, az MH I. Tűzszerész és Folyamőr Ezred parancsnoka arról beszélt, a második világháború szörnyű pusztítása után Magyarországon milliószámra maradtak hátra robbanóeszközök földben, tavakban, folyóvizekben, építményekben és a romok között. Hozzátette: noha a tűzszerészek feladatai mindig együtt jártak a veszéllyel, a hazai hivatásos tűzszerész tevékenység megkezdésének hajnalán ez különösen így volt. Mint mondta, a Magyar Honvédség tűzszerész képességének kialakítása nagyon nehéz feltételek és körülmények között indult el 1945. szeptember 28-án, és 

a megfelelő eszközök és a professzionális képzettség hiánya miatt – a folyamatos erőfeszítések és a kiemelkedő áldozatvállalás ellenére – a háború még sokáig szedte áldozatait.

Megjegyezte: a tűzszerészt ma is az alázat, a tanulás, a fegyelem és a bátorság jellemzi, tisztelnie kell az ellenfelét, legyen az akár egy több száz kilós bomba vagy akár egy repeszgránát, szükség van a szakadatlan önképzésre, szükséges a fegyelem, mert

minden mozdulatnak súlya van, és bátorság, mert csak félelem nélkül lehet jó döntéseket hozni.

Emlékeztetett: a katonai tűzszerészek elsődleges feladata a Magyarország területén előkerülő katonai eredetű robbanótestek, lőszerek felkutatása, hatástalanítása, megsemmisítése, a katonai lő- és gyakorlóterek lőszerektől való mentesítése. A feladat nagyságát jól mutatja, hogy még ma is évente 1500-2000 bejelentés érkezik feltételezett robbanóeszközökről – közölte. A parancsnok szólt arról is, a katonák nemzetközi elismerést is kivívtak szakmai teljesítményükkel, tudásukkal. 

A rendezvényen megemlékeztek azokról a tűzszerész hősökről, akik életüket áldozták azért, hogy mások életét mentsék meg. A rendezvényen sírcsokrot helyeztek el Kiss Róbert posztumusz alezredes emlékfájánál, a Honvédelmi Minisztérium udvarán, majd megkoszorúzták a Logodi utcai Tűzszerész emlékművet. 

 

Borítókép: Vargha Tamás (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

 

