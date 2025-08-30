Ennyit spórolhatunk az autópálya-matricákkal szeptembertől

Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után, jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs megjegyezte, hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért.

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig

A döntésnek köszönhetően évente kétmilliárd forinttal több marad az emberek zsebében.