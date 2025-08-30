autópályaautópálya-matricaautópálya fejlesztés

Ennyit spórolhatunk az autópálya-matricákkal szeptembertől

Nem kell kényelmi díjat fizetni az online megvásárolt matricák után.

2025. 08. 30. 10:22
Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján
Az M44-es gyorsforgalmi út M5-ös autópálya és Szentkirály közötti szakasza az átadás napján Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szeptember elsejétől sehol sem kell kényelmi díjat fizetni az online vásárolt autópálya-matricák után,  jelentette be az Energiaügyi Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára. Solymár Károly Balázs megjegyezte, hétfőtől mindenki kevesebbet fog fizetni az e-matricáért.

Elmondta, tízből hat autópálya-matricát már eddig is elektronikusan vásároltak, ezeket a vásárlásokat azonban különböző mértékű kényelmi díj terhelte, a néhány száztól a több ezer forintig

A döntésnek köszönhetően évente kétmilliárd forinttal több marad az emberek zsebében.

 

